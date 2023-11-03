İzmir’de dans severler buluşuyor

BirGün / EGE

İzmir Dans Atölyesi (İDA) organizatörlüğünde her yıl Türkiye Dans Sporları Federasyonu (TDSF) bünyesinde gerçekleştirilen İDA Kupası, beşinci yılında dans severlerle buluşacak.

Tüm Türkiye’den 400 sporcu, 20 ulusal hakem ve 1000’in üzerinde seyirci ile tüm yaş kategorilerinde uluslararası şampiyonalarda ülkemizi temsil edecek solo sporcular beşinci İDA Kupası’nda seçilecekler.

Türkiye’de ilk defa gerçekleşecek olan Solo Türkiye Şampiyonaları’na ev sahipliği yapacak etkinlikte milli takıma seçilmek üzere kıyasıya mücadele edecek dans sporcuları, Türkiye’nin dört bir yanından gelecek olan hakemler tarafından değerlendirilecekler.

5. İDA Kupası, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Çiğli Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Her iki gün saat 8.30’da başlayacak ve tüm gün sürecek yarışmada minikler, yıldızlar, gençler, yetişkinler ve büyükler yaş kategorilerindeki sporcular, Latin (samba, cha cha, rumba, paso doble, jive) ve Standart (İngiliz valsi, Avrupa tangosu, Viyana valsi, foxtrot, quickstep) danslar disiplininde yarışacaklar.

İzmirliler Cumhuriyet’in 100’üncü yılında hem Türkiye’nin en iyi sporcularını izleyebilme ayrıcalığına sahip olacaklar hem de sporun ve sanatın eşsiz birleşimine, büyüleyici müzikler ve görsel şölen eşliğinde unutulmaz performanslara tanıklık edecekler.

Detaylı bilgiyi 0 232 3862299 numaralı telefonla İzmir Dans Atölyesi’ne ulaşarak ya da www.izmirdansatolyesi.com internet sitesini ziyaret ederek edinebilirsiniz.