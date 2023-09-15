İzmir’de eğitimde fırsat eşitliği

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni öğretim eğitim yılında üniversite öğrencilerine verdiği desteği artırıyor. Ailesi İzmir’de ikamet eden ve ihtiyacı olan 10 bin üniversite öğrencisine 60 milyon lira destek verilecek.

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite öğrencilerine destekleri artarak devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, ekonomik krizin derinleşmesi nedeniyle gençlere verdiği maddi desteği bu yıl yüzde 50 oranında artırdı. 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılında ailesi İzmir’de ikamet eden, maddi olanakları kısıtlı 10 bin ön lisans ve lisans öğrencisine kişi başı 750 lira olmak üzere 8 ay boyunca toplam 6 bin liralık yardım yapılacak. Böylelikle yeni eğitim sezonunda üniversite öğrencilerine 60 milyon liralık destek sağlanmış olacak.

‘GENÇLERİN YANINDAYIZ’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geleceğin gençlerin elinde şekilleneceğini belirterek “İzmir’in hem bugünü hem yarınında gençlerin öncülüğü olsun istiyoruz. Bunun için çalışıyoruz. 13 binin üzerinde öğrenciye son iki yılda 50 milyon liranın üzerinde eğitim desteği verdik. Yeni eğitim öğretim yılı için de 60 milyon liralık burs desteği sağlıyoruz. Üniversitede okuyan öğrencilerimiz için Bornova ve Çiğli’de ücretsiz çamaşır yıkama hizmetini başlattık. Ayrıca İzmir’de yaşayan ve ev taşıyacak üniversite öğrencilerine Taşıyıcı adını verdiğimiz ücretsiz nakliye desteğini başlattık. Üniversite öğrencileri için 6 noktada Çorba Durağı kurduk. Bir taraftan sıcak yemek desteği de veriyoruz. Ülkemizdeki toplumsal yaşamın her kademesinde ihtiyaç duyulan değişim gençler sayesinde olacak. Ancak derinleşen ekonomik kriz gençleri de çok etkiliyor. Biz ise her alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

10 BİN ÖĞRENCİYE DESTEK

Eğitim desteği için başvurular 15 Eylül’de başlayacak ve yalnızca bizizmir.com sitesi üzerinden kabul edilecek. Belirlenen 10 bin öğrenci için eğitim desteğinin ilk 3 aylık ödemeye karşılık gelen 2 bin 250 liralık bölümü aralık ayında, ikinci bölümü ise 2024 yılında verilecek.

Üniversitelilere destek için yeni eğitim ve öğretim yılında “İzmir Gençlere Kucak Açıyor” projesi de devam ediyor. Platform, üniversite öğrencilerine maddi destek vermek isteyen ve evini öğrencilere açmak isteyen vatandaşlar ile üniversite öğrencilerini buluşturacak. Üniversite öğrencilerine eğitim desteği ve barınma ihtiyacı için evini ya da evinin bir odasını açmak isteyen vatandaşlar, bizizmir.com internet sitesinden başvurularını yapabilecek. Başvurular 15 Eylül’de başlayacak.

Okulların açılması ile birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi de ailelere kırtasiye desteği verdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Bir elin verdiğini diğer el görmüyor, İzmir’in parası yine İzmir’e dönüyor. Sosyal yardımlardan faydalanan 20 bin ailemizin ilk ve ortaokula giden çocukları için toplam 10 milyon liralık kırtasiye desteğini Şehir Kartlarına yatırdık. Sadece küçük esnafta kullanılacak desteğimiz, yerel kırtasiyeci esnafımıza da can suyu olacak" ifadelerini kullandı.