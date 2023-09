İzmir’de fuar coşkusu

92’inci kez kapılarını açan İzmir Enternasyonal Fuarı yoğun ilgi görüyor. Fuar’ın onur konuğu Urfa standlarındaki yöresel ürünler dikkat çekiyor. Ziyaretçiler bozulan ekonomiyle artan fiyatlardan şikâyetçi.

Mahir KANAAT

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapılarını 92’nci kez Kültürpark’ta açtı. İzmir’in ‘2026 Avrupa Gençlik Başkenti Finalisti’ olmasına özel ‘Gençlik’ teması ile açılan fuar her kesimden ilgi görüyor. Fuar’ın bu yıl onur konuğu olan il ise Şanlıurfa oldu. Bir dizi etkinliğin düzenlendiği İEF’te, çim konserleri kapsamında bu akşam Athena, yarın Tan Taşçı ve pazar günü ise Haluk Levent sahne alacak. “Rock and More Sahnesinde” ise bugün Mavi Gri, yarın Ufuk Beydemir ve pazar günü Mengene grubu konser verecek.

Kahramanmaraş’ın yöresel ürünlerinin satışını yapan Ahmet Tecirli havaların sıcak olması ve ekonomik problemler nedeniyle gündüzleri katılımın daha düşük olduğundan bahsetti. Tecirli “Geçen sene de aynı yerde dondurma satışı yapıyordum. 24 çeşit dondurmamız var. Maraş tarhanası ve Maraş biberi de satıyoruz. İzmirli müşterilerimiz bize alıştılar. Ürünlerimizi beğeniyorlar. Biz onlardan, onlar bizden memnun. İlerleyen yıllarda daha güzel fuarların bizi beklediğini düşünüyorum” dedi.

STANTLARI İLGİ GÖRÜYOR

Şanlıurfa’ya ait lezzetleri İzmirlilerle buluşturan esnaf Fatih Yavuz İzmirlilerin Şanlıurfa ürünlerine olan ilgisinden ve fuarın verimli geçtiğinden bahsetti. Yavuz “Yöresel hizmetleri İzmirlilere tanıtmak için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Biberi, patlıcanı memleketimizden getiriyoruz. Yöresel ürünlere ilgi çok fazla. Akşamları sıra gecesi etkinliği oluyor, ikramlar oluyor, mırra kahvesi dağıtımı oluyor. İnsanlar sıra gecesine, yapılan etkinliklere ilgi gösteriyorlar. Fuarı dışardan bir katılımcı olarak gezdim. Çok güzel etkinlikler var. Kültürel anlamda, bilgilendirici çok güzel stantlar var. Esnaflar açısından da güzel imkânlar var” ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa Federasyonu’nda görevli İsmail Taş; “Şanlıurfa’nın hemen hemen bütün ürünlerini burada bulunduruyoruz. Baharatları, kebabı, tatlıları, çiğköftesi, halısına kadar her ürünü burada bulmak mümkün. Fuar çok güzel geçiyor. Elimizden geldiği kadar Şanlıurfa’yı İzmirli yurttaşlara tanıtıyoruz. Yaklaşık 30 yıldır fuara gelip giden birisiyim. Katılım mükemmel, insanlar ilgili. Ekonomik problemler nedeniyle alışveriş yapmakta zorlanan insanlar elbette var. Elimizden geldiği kadar en uygun fiyatlarla satış yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

ALIŞVERİŞE ÇEKİNİYORLAR

Kars’ın yöresel ürünlerini satışını yapmak için geldiğini söyleyen Caner Mehmetoğlu “Geçen sene daha fazla stant vardı, daha hareketliydi. Kendimiz gıda üreticisiyiz. Kars’tan doğal peynirleri getirdik. Stant alanı ile ilgili mağduriyetlerimiz oldu. Dondurma satacağımızı düşünerek büyük alan kiralamıştık ama sadece peynir satabileceğimiz söylendi. Geçen sene stantların maliyeti daha azdı. 20 bin TL civarı fuar ücreti ödedik, bu sene yaklaşık 100 bin TL. Ekonomik krizde olunca insanların alım gücü de düşüyor, alışveriş yapmaya çekiniyorlar” söyleminde bulundu.

Fuara katılan Ebru Atagül çocukluğundan beri Enternasyonal Fuarı’na katıldığını, eskiden fuarların daha güzel olduğunu söyledi. Atagül “Geçmiş yıllarda diğer ülkelerden katılımcılar gelirdi. Pavyonlar açılırdı. Yurtdışından gelen ürünler satılırdı. Eskiden her yerde daha çok ücretsiz etkinlik olurdu. Belirli günlerde ve saatlerde ücretsiz yemek şenlikleri olurdu. Şu anda da etkinlikler ve fuar güzel ancak eskiyle kıyaslanamaz. Ürün satışı yapılan stantlarda fiyatları yüksek buluyoruz” dedi.

ESKİDEN FUARLAR GÜZELDİ

Satış fiyatlarını pahalı bulduğunu söyleyen Perihan Balın “Fuar her açıldığında gelmeye çalışıyorum. Satış yapılan ürünlerin fiyatları çok yüksek buldum. Ekonomik problemler nedeniyle insanların çocuklarını alıp fuarda dilediği gibi gezip alışveriş yapması çok zor. Bir saat içinde 700 TL para harcadım. Eskiden fuarlar daha güzeldi. İnsanlar rahatlıkla alışveriş yapabiliyordu. Konser gibi etkinlikler gençler açısından güzel, gönüllerince eğlenebiliyorlar” ifadelerini kullandı.