İzmir’de nüfusu en yüksek ilçe Buca

BirGün EGE

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'den alınan bilgilere göre Türkiye nüfusu 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre İzmir nüfusu 2022 yılına göre 17 bin 469 kişi artarak 4 milyon 479 bin 525 kişi oldu. İzmir'de erkek nüfusun oranı yüzde 49,6 ile 2 milyon 221 bin 180 kişi, kadın nüfusun oranı ise yüzde 50,4 ile 2 milyon 258 bin 345 kişi olarak gerçekleşti.

İzmir’de 2022 yılında binde 8,2 olan yıllık nüfus artış hızı 2023 yılında binde 3,9’a geriledi. İzmir’de ikamet eden yabancı nüfus 2022 yılında 40 bin 375 kişiyken 2023 yılında 37 bin 776 kişiye geriledi. Türkiye'de 2022 yılında 33,5 olan ortanca yaş, 2023 yılında 34'e yükseldi. İzmir’de ise 2022 yılında 38,0 olan ortanca yaş 2023 yılında 38,4’e yükseldi. İstanbul'dan sonra 582 kişi ile Kocaeli ve 373 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu. İzmir’de nüfusu en yüksek ilçe 523 bin 487 ile Buca olurken, Buca’yı 476 bin 500 ile Karabağlar, 447 bin 553 ile Bornova ve 341 bin 857 ile Karşıyaka izledi. Nüfusu en düşük ilçe ise 12 bin 94 ile Beydağ oldu.