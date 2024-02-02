İzmir’de Ortadoğu’daki emperyalist müdahaleler konuşulacak

BirGün EGE

İzmir’de Emek Partisi (EMEP), SOL Parti ve Türkiye İşçi Partisi (TİP) tarafından düzenlenecek ortak etkinlikte, Ortadoğu’da emperyalist müdahaleler, Gazze’de süren katliam ve bölgede barış, ülkede demokrasi mücadelesi konuşulacak.

Düzenlenecek olan panel forum etkinliğinin moderatörlüğünü Dr. Zeki Gül yapacak. Etkinlikte, EMEP Genel Başkan Yardımcısı Selma Gürkan, SOL Parti PM Üyesi İbrahim Aydın ve TİP Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün konuşmacı olarak yer alacak. Panel, 4 Şubat Pazar günü saat 14.00’te Konak’ta bulunan Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.