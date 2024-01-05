İzmir’de yatırım yüzde 150 arttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 yıla yakın bir sürede ekonomik kriz, pandemi, doğal afetler gibi birçok olumsuz duruma rağmen kentte yatırım rekoru kırdı. 5 yılda yatırım harcaması miktarı yüzde 150 arttı.

Mahir KANAAT

Ekonomik kriz, pandemi, depremler, orman yangınları, tsunami gibi doğal afetlere rağmen İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımları hız kesmedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Tunç Soyer döneminde 28,6 milyar lira yatırım yaptı. Bir önceki 5 yılda 11,4 milyar lira olan yatırım harcaması yüzde 150 artış ile 28,6 milyar liraya ulaştı. Bu dönemdeki oranlar dikkate alındığında harcamaların üçte birinin yatırımlara ayrıldığı görüldü. 100. Yıl Bayındır Süt İşleme Fabrikası, Ödemiş Et Entegre Tesisi, Şaşal Su Fabrikası yeniden açıldı. Kemeraltına yatırım yapılırken, deprem çalışmaları için kaynak ayrıldı. Öte yandan 322 milyon lirayı aşan nakdi destek sağlandı.

Soyer, 2019 yılındaki seçim beyannamesinde yer alan 65 projenin 144’ünü tamamlayarak yüzde 87 başarı oranına ulaştıklarını, ayrıca 15 ek proje hayata geçirdiklerini hatırlatarak “2019 yılında göreve gelirken verdiğimiz sözlerin bugün tamamının arkasında durmanın, İzmir için vaat ettiklerimizden de fazlasını yapmanın gururunu yaşıyoruz. Yaklaşık 5 yıl önce İzmir için çıktığımız yolculukta neleri başardığımızı, hangi zorlu hedeflere ulaştığımız gördükçe geleceğe yönelik cesaretimiz de artıyor. Afetlere, krizlere, tüm engellere rağmen 28 milyar liralık yatırımı hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi artık çıtayı çok daha yükseklere çıkardı. Önümüzdeki 5 yıl daha da büyük hedeflere koşacağız. Tarihi yatırımlarla tüm altyapı sorunlarını çözmüş bir kent olarak artık dünya vitrinine çıkmaya hazırız. 2024’ten itibaren İzmir yeni bir çehre, yeni bir vizyonla ışığı sınırlarımızı aşan bir yıldız haline gelecek” dedi.

ÜÇ RAYLI SİSTEM PROJESİ

Dikkat çeken bazı yatırımlar ise şu şekilde: Üç ayrı hattın yapımı aynı anda başlatılarak kent tarihinde bir ilke imza atıldı. 285 milyon euro’luk bütçeyle tamamlanma aşamasına getirilen Fahrettin Altay-Narlıdere Metrosu, Şubat 2024’te açılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla yaptığı ve kentin en büyük raylı sistem yatırımı olan Buca Metrosu’nun temeli atılarak çalışmalara başlandı. Araçlar dâhil 765 milyon euro maliyeti olacağı hesaplanan projenin 2025 yılı sonunda tamamlanması planlanıyor. Çiğli Tramvayı da Şubat 2024’te seferlere başlıyor.

2019’dan beri İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 milyar 555 milyon 425 bin liralık yatırım yaptı. Küçük üreticinin büyük şirketler ve tarım tekelleri karşısında üretim gücünü koruyabilmek için İzmir ve diğer illerde bulunan 95 farklı kooperatiften toplam 919 milyon lira değerinde mal ve hizmet alındı. İzmir Tarımı’nın en önemli halkalarından biri olarak “Mera İzmir” projesi hayata geçirildi. Hem tarımda su tüketiminin azaltılması, hem küçük üreticinin kazanması, hem de İzmir’de yaşayan milyonlarca insanın sağlıklı gıdayla buluşturulması için başlatılan projeyle İzmir’in 30 ilçesinde saha araştırması yapılarak Türkiye’nin ilk Çoban Haritası oluşturuldu. Üreticilere alım garantisi verilerek 2022 ve 2023’te 3 milyon litreyi aşan süt alındı ve küçük üreticilere 50 milyon 333 bin liralık destek sağlandı.