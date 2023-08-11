İzmir’in denizi de mükemmel çıktı

İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi, Türkiye'nin çeşitli noktalarında deniz, göl, ırmak gibi yüzme alanlarında su kalitesi izleme çalışması yaptı. Kentte su kalitesinin 141 noktada mükemmel olduğu belirtildi.

Birgün Ege

İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi, Türkiye’nin çeşitli noktalarında deniz, göl, ırmak gibi yüzme alanlarında su kalitesi izleme çalışması düzenledi. Çalışmalar kapsamında 15 günde bir il sağlık müdürlükleri tarafından numuneler alındı. Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Halk Sağlığı Laboratuvarları’ndaki analizler sonucunda "mükemmel", "iyi", "yeterli" ve "kötü" olarak kategorize edilen yüzme alanlarının, İzmir’de 141 noktada “mükemmel” kategoride olduğu ve tüm yüzme alanlarının güvenle yüzülecek durumda olduğu açıklandı.

TÜİK verilerine göre İzmir, Avrupa Birliği standartlarında arıtma tesisi sayısı ve kişi başına düşen ileri biyolojik yöntemle arıtılmış su miktarında Türkiye’nin lider şehri konumunda. Mevcut 70 arıtma tesisinin yanı sıra İZSU Genel Müdürlüğü İzmir’in 71’inci atık su arıtma tesisini, Yenişakran’da 2024’te hizmete alacak. Alaçatı Atıksu Arıtma Tesisi’nin ise kapasitesi artırılıyor. Ekim 2024’te tamamlanacak projeyle tesisin mevcut kapasitesi günlük 22 bin metreküpten 43 bin metreküpe çıkarılacak. Küçük Menderes Havzası’nda çevre kirliliğini önlemek ve havzanın temizliğini sürdürülebilir kılmak için ilçeye hizmet eden Torbalı Atık Su Arıtma Tesisi’nin kapasitesi ise üç kat artışla 21 bin metreküpten 58 bin metreküpe çıkarılıyor. Ayrancılar - Yazıbaşı Atıksu Arıtma Tesisi’nde devam eden kapasite artırım çalışmaları ile tesisin kapasitesi 3.5 kat artırıyor ve bölgenin endüstriyel atık sularının da tesise iletilerek arıtılması mümkün hale getiriliyor. Öte yandan Kiraz Atıksu Arıtma Tesisi projesiyle ilçenin çok sayıda mahallesinde oluşan atık suların arıtılması sağlanacak.

Büyükşehir Yasası’ndan sonra İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin görev alanına sonradan dâhil olan mahallelerde İZSU tarafından 40 adet paket atıksu arıtma tesisi projesi hayata geçiriliyor.

MAVİ BAYRAKLI HALK PLAJI SAYISI ARTIYOR

İzmir’de Çevre Sağlığı Birimi ile eş güdümlü olarak çalışmalar yürüten, İzmir Büyükşehir Belediyesi Deniz Koruma Şube Müdürlüğü de yüzme alanlarında denetlemeler yapıp numuneler alarak su kalitesi verilerini güncel olarak sisteme aktarıyor. Bu veriler iç körfezde 11 istasyondan, dış ve orta körfezde 22 farklı yüzme alanından ve 3 ayrı akarsudan alınan numune sonuçlarından elde ediliyor ve sürekli olarak güncelleniyor.

Mavi Bayraklı Plaj konusunda ivme yakalayan İzmir’de, Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’de ilk kez 2019 yılında Mavi Bayrak Koordinasyon Birimi kuruldu. Birim çalışmalarıyla 2019’da 19 olan halk plajı sayısı 40’a ulaştı. Birim, İzmir’de mavi bayraklı halk plajı sayısını artırmanın yanı sıra, İzmir plajlarının yüzme suyu kalitesi, çevre yönetimi ve can güvenliği konularında standartlarının yükseltilmesini ve mavi bayrak kriterlerinin en iyi şekilde uygulanmasının sağlanmasını hedefliyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’deki yüzme alanlarının bilimsel tespitlere göre mükemmel kategoride yer almasının sevindirici bir gelişme olduğunu ancak asla bununla yetinmeyeceklerini söyledi.

İzmir’de Mavi Bayraklı halk plajlarının sayısını 40’a çıkardıklarını hatırlatan Başkan Soyer, “Bunlar güzel gelişmeler. Ama asıl ve büyük hedefimiz yüzülebilir bir Körfez. Sadece bunun için 11 milyar liranın üzerinde kaynak ayırdık. Gelecek kuşaklara temiz bir körfez bırakacağız” dedi.