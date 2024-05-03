İzmirli gazeteciler emek mücadelesi için yürüdü

BirGün EGE

İzmir Gazeteciler Cemiyeti, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde basın özgürlüğü ve emeğin haklı mücadelesi için TGS İzmir Şubesi ve meslek örgütleriyle birlikte Gündoğdu Meydanı’nda bir araya geldi. İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin kortejinde İGC Başkanı Dilek Gappi ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mehlika Gökmen, Reşat Yörük, Yılmaz Coşkun, Tolga Albay, Yağız Barut, Adem Nakçı ve TGS İzmir Şube Başkanı Nil Kahramanoğlu, TGS İzmir Şube Yöneticileri, İGC üyeleri, basın emekçileri yer aldı.

Basın emekçileriyle birlikte 1 Mayıs’ta sosyal adalet, eşitlik, birlik ve beraberlik için yürümekten büyük bir kıvanç duyduğunu dile getiren İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, “Meslektaşlarımız gerçek haberin peşinde koşmak için çaba sarf ediyor. İGC olarak elini taşın altına koyan bir kuruluşuz. 27 çalışan arkadaşımız var ve dördüncü toplu sözleşmeyi imzaladık. Emek mücadelesi sözle olmaz. Basın sektöründe daha çok sendikalı çalışan ve medya kuruluşlarında toplu iş sözleşmelerinin imzalanması için mücadele etmeyi sürdüreceğiz” dedi.