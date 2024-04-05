İZSU’dan bayram temizliği seferberliği

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir genelinde kötü koku ve sinek oluşumunu önleyici çalışmalarını sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının artmasına ve yağışların azalmasına bağlı olarak; şehrin merkezindeki derelerde temizlik faaliyetlerine hız veren İZSU ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde metropol ilçelerde de yoğun mesai ile çalışıyor.

Süreci kontrollü şekilde yürüttüklerini kaydeden İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, 40 kişiden oluşan 12 ekibin merkezdeki dereleri kapsamlı şekilde temizlediğini söyledi. Köseoğlu, “Ramazan Bayramı öncesinde, söz konusu alanlarda sıcaklıkla birlikte ortaya çıkan kötü koku ve sinek oluşumun önüne geçeceğiz” diye konuştu.

Çalışmaların yaklaşık 50 kilometre uzunluğundaki mecra ve galeri hatlarında da sürdüğünü vurgulayan Köseoğlu, “Ekiplerimiz, Bornova’daki Kemalpaşa Mahallesi ile Karşıyaka’daki Girne Caddesi üzerindeki mecra temizliğini tamamladı. Bayraklı’daki Fuat Edip Baksı Mahallesi ile Bornova’daki Kokluca Mezarlığı mevkiinde yağmur suyu hatlarına ait galeri ve mecra temizlik çalışmaları da devam ediyor. Gece gündüz demeden vatandaşlarımıza hizmet etmeye ve çevre dostu hizmetler sunmaya özen gösteriyoruz” dedi.