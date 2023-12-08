Kaçak yapılarla mücadele

Narlıdere Belediyesi ekiplerinin belirlediği kaçak, plansız ve imara aykırı yapılar, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından yıkılıyor. Son olarak Sahilevleri Mahallesi’ndeki bir ruhsatsız yapının yıkımı gerçekleştirildi.

Kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilen yıkımın ardından bölgedeki molozlar da kaldırılmaya başlandı. Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, “Kentlerimiz, kaçak yapılar nedeniyle büyük risk altında kalıyor. Altyapısı olmayan, çevre ve insan sağlığını tehdit eden ve hangi malzemeden yapıldığı belli olmayan bu yapılar, çeşitli sorunları ve birçok açmazı da beraberinde getiriyor. Bu sorunu ancak bütüncül bir yaklaşımla, birlikte hareket ederek çözebiliriz” dedi.