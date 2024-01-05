Kadın cinayetleri İzmir’de artıyor

Kadın cinayetlerini önleyici politikaların bir an önce Bakanlık gündemine alınmasını isteyen CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, “En çok kadın cinayeti önce İstanbul, ardından İzmir’de gerçekleşti” dedi.

BirGün EGE

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, kadın cinayetlerini Meclis gündemine getirdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Göktaş'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi veren Kılıç, kadın cinayetlerini önleyici politikaların bir an önce Bakanlık gündemine alınmasını istedi.

Kılıç, “Türkiye’de kadınlar her gün ölüyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun verilerine göre 2022 yılında Türkiye’de 334 kadın öldürüldü. 2023 yılının İlk 11 ayında ise en az 285 kız kardeşimiz erkekler tarafından katledildi. Maalesef Türkiye’de kadın cinayetlerinin en yaygın olduğu kentlerin başında ise İstanbul’dan sonra İzmir geliyor. 2022’de İzmir’de en az 26 kadın yaşamını yitirdi. 2023’ün ilk 11 ayında ise 24 kadın öldürüldü, 6 kadın ise şüpheli bir şekilde ölü bulundu. Aralık ayında ise neredeyse her hafta bir kız kardeşimizin gözlerimizin önünde öldürüldüğüne şahit olduk” dedi.

HER HAFTA BİR CİNAYET

Bir ay içinde İzmir’de 4 kadının öldürüldüğünü vurgulayan Kılıç, şunları dile getirdi: “11 Aralık’ta Fazile Çavdar, oğlu tarafından katledildi. 21 Aralık günü Gözde Karamus, boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından parkta silahla öldürüldü. 2 gün sonra 23 Aralık’ta Gurbet Ayaz, yeğeni tarafından öldürüldü. 25 Aralık’ta Zehra Barbak eşi tarafından çocuğunun gözleri önünde evinde öldürüldü. Sadece bir ay içinde 4 kadın cinayeti… Bir yılda 28 kadın cinayeti. Artık yeter. Bütün bu cinayetlerin ortak noktası kadınların boşanmak istemesi. İzmir’de öldürülen Gözde Karamus, Neşe Keçkin, Recibe Koluman, Hülya Şellavcı. Hepsi de boşanma aşamasında olduğu sırada öldürüldüler. Bütün bu ölümler yaşanırken, boşanan kadınların nafakalarına göz koyan düzenlemeleri getirmeye çalışıyorlar. Şiddet görmüş, boşanmak isteyen kadınları koruyan sözleşmelerden çıkıyorlar. Ve sonuç olarak Türkiye’de boşanma aşamasındaki kadınlar katlediliyor. Aile Bakanlığı’nı bir an önce özellikle boşanma aşamasındaki kadınlar başta olmak üzere kadın cinayetlerini önleyici politikaları hayata geçirmeye davet ediyorum, İktidara da İstanbul Sözleşmesi kararından vaz geçmesi çağrısında bulunuyorum. Unutmayalım ki; kadın cinayetleri politiktir, önleyebilmek bizim elimizde.”