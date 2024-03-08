Kadın doğmaz, yaratılır

Madina MALEKZADA - Afganistanlı feminist

Kadınlar Günü, bugün Afgan kadınları için tuhaf ve anlamsız çünkü bu ülkede kadınlar sadece hayatta, yaşamıyorlar.

Yani bir toplumda hakları bile verilmeyen kadınların bu günü kutlaması beklenmiyor. Afganistan'daki kadınların çoğunluğu 8 Mart'ın Dünya Kadınlar Günü olduğunu bile bilmiyor.

Afganistan 2 yıldır Taliban'ın yönetimi altında ve bu iki yılda beş bin kadın cezaevine girdi. Hatta orada intihar etmesinler diye tabakta yemek vermiyorlar. Ne acılar yaşıyorlarsa hayatlarına son vermeye bile hazırlar.

Bu iki yıl boyunca her gün bu kadınların kulağına kalemin ve kağıdın, erkeklerin eline layık olduğunu söylediler. Bu toplumda kızlar, çocuk sahibi olduklarında hâlâ kendileri çocuk, oyuncak bebekler yerine gerçek bebeklere sarılıyorlar.

Afgan kadınlar, Taliban hükümetiyle birlikte toplumdan kayboldu. Kadınlarının toplumdan uzaklaştırılması, Afganistan ve dünya için telafisi mümkün olmayan bir kayıp.

Önceki devlet adamlarının ve dünyanın bu konuda ve Taliban'ın kararlarına seyirci kalmaması gerekiyor.

İslami ve insani açıdan eğitim kadının hakkıdır ve hiçbir terör örgütünün bunu almaya hakkı yoktur. Canımıza mal olsa bile bizi asla susturamazlar.

Madina MALEKZADA - Afganistanlı feminist

Bir kurşun, bir kuşu öldürecek ama bin kuşun uçmasına sebep olacak. Her birimiz, binlerce kız çocuğu ve kadının özgürlüğü için fedakarlık yapmaya hazırız .

Yine de biz Afganistan kadınları ve kızları, dünya toplumundan ve yasal kuruluşlardan yardım ve destek talep ediyoruz. Taliban bu kızların ve kadınların gülümsemesini çaldı, hayatları boyunca unutamayacakları acıları yaşattı. Bu kadınların hayatta kalacaklarına ve gerçekten yaşamayı başaracaklarına da inanıyorum.

Ama maalesef Taliban'ın yaptıklarından dolayı kabuslar görecekler, hıçkıra hıçkıra ağlayacaklar. Taliban, siz kadınlara el kaldırdığınızda, onlara cinsel saldırıda bulunduğunuzda kendinizi güçlü hisediyorsunuz öyle mi?

Bu karanlık ve hüzünlü dönem Afgan kızlarının hayatında pek çok kez yaşandı. Ama bu toprakların savaşan kızları yılmaz ve bilgiye susamış olduklarını gösterdiler. Hakları elinden alınan, hayatı karanlık olan tüm kadınlara bir mesajım var.

Ey savaşçılar direnmekten ve savaşmaktan asla vazgeçmeyin. Anlıyorum zor, maalesef ki biz konuşmadıkça hiçbir şey değişmeyecek. Anlıyorum, binlerce nedenden dolayı sesini çıkarmıyorsun.

Tecavüz ve dayak kapalı kapılar ardında kalır ama sessiz kalmayın. Çünkü sessiz kalmak karşı tarafa daha fazla güç verir.

Sen pes edersen ben pes edersem, kazananlar hep zalimler olacak.

Umut hepimizin hayatının sebebidir, bugün olmazsa yarın olmazsa ama biliyoruz ki bir gün özgürlüğümüzü alacağız.

Zulüm aynı zulüm, zalim aynı zalim, mazlum da aynı mazlum. Biz kadınlar kendimizden başka kimse tarafından anlaşılamayız. O halde hep birlikte duralım, zalimlere karşı mücadele edelim, yalnız değilsiniz o yüzden sessiz kalmayalım.

Yürüyün, yol sizindir...