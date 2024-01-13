Kadın işçilerin Ekmek ve Gül Grevi: Emek tarihinin destansı eylemi

Ekmek ve Gül Grevi 11 Ocak 1912'de kadın değirmen işçilerinin greve gitmesiyle başladı. Dönüm noktası niteliğinde, zaferle sonuçlanan grev "İşçinin ekmeği olmalı, ama gülleri de olmalı" sloganıyla hafızalarda.

Liza FEATHERSTONE

"Kısa ücret, kısa ücret" diye bağırıyordu Polonyalı kadın dokumacılar 11 Ocak 1912'de tezgahlarını bırakıp Lawrence, Massachusetts'teki fabrikadan çıkarken. Eyalet kısa bir süre önce kadınların ve çocukların çalışabileceği azami saat sayısını elli altıdan elli dörde indiren mütevazı bir çalışma reformunu kabul etmiş ve işverenler de derhal ücretlerini kesmişti. Grevin ertesi günü bölgedeki binlerce değirmen işçisi de onlara katıldı. Bir hafta sonra Lawrence değirmen işçilerinin grevi yirmi beş bin işçiyi bulmuştu.

Yaygın olarak “Ekmek ve Güller” grevi olarak bilinen bu ünlü işçi eylemi, yönetici sınıfın olağanüstü birliğine ve işçilerin aşırı yoksunluğuna rağmen başarılı oldu. Kendi adını taşıyan sloganıyla (“İşçinin ekmeği olmalı ama gülleri de olmalı”) ve kolektif eylemin heyecan verici örneğiyle her yıl anılmayı hak ediyor.

Grev, aralarında genç kızların da bulunduğu, olağanüstü derecede çeşitliliğe sahip bir işçi grubu tarafından desteklendi. İşçilerin yaklaşık yarısı on dört ila on sekiz yaşlarındaki genç kadınlardı. Bunların yaklaşık üçte ikisi Fransa, İtalya, Rusya, Suriye, Ermenistan, İrlanda, Belçika ve Litvanya'dan gelen yeni göçmenlerdi. Toplantılar üç düzineden fazla dile çevrildi.

Değirmen işçilerinin koşulları korkunçtu. Nemli fabrikalarda zatürre ve tüberküloz kol geziyor ve işçilerin üçte biri yirmi beş yaşına gelmeden ölüyordu. Çocuk işçiler genellikle işe başladıktan sonraki ilk birkaç yıl içinde hayatını kaybediyor. İşçiler son derece sıkışık koşullarda, çoğu zaman açlığın eşiğinde yaşıyorlardı. Ocak 1912'de maaş kesintisi gerçekleştiğinde birçok işçi kendilerini veya çocuklarını besleyemez hale geldi.

Lawrence grevcilerinin çocukları işlerin durdurulması sırasında New York City’deki sempatizanların yanına gönderildi.

(Wikimedia Commons aracılığıyla Kongre Kütüphanesi)

Çatışmanın riskleri kapitalist sınıf için de yüksekti. Lawrence yün fabrikaları ulusal ve yerel ekonomi için hayati önem taşıyordu; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm yünün dörtte birini üretiyordu ve yerel imalat ekonomisinin üçte ikisini ve Lawrence'a yatırılan tüm sermayenin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyordu.

O halde devletin ve egemen sınıfların işçilerin tepkisini bastırmak için harekete geçmesine şaşmamalı. Fabrika sahipleri yangın hortumlarını grev gözcülerinin üzerine çevirdi. Komşu kasabalardan eyalet milisleri ve polisleri çağrıldı, hatta denizciler bile. Belediye başkanı, bir milis yüzbaşısından "kargaşayı bastırmak için" birlikler göndermesini rica eden bir mektupta, "Kargaşa tehdidi var" diye sızlandı. Aileler çocuklarını tehlikeli kaostan kurtarmak için trene bindirmeye çalışırken polis anneleri ve çocukları dövdü. Harvard, çoğu milis üyesi olan öğrencilerin, grev kırma nedeniyle sınavları kaçırdıkları takdirde derslerini geçmelerine izin verdi.

Polis şiddetine öfkelenen kadın grevciler karşılık verdi. Köprüde bir polis memurunun karşısına çıkan İtalyan kadınlar, onu sopasından, silahından, rozetinden ve hatta pantolonundan kurtardılar ve onu buzlu suyun üzerinde sallayarak terörize ettiler. Yönetim ve polisler bıçaklı protestocuları kontrol edemeyeceklerini fark etti. Bir patron, endişeyle sızlanarak kadınları "kurnaz ve aynı zamanda çok huysuz" olarak nitelendirdi ve "durum her geçen gün daha da kötüye gidiyor."

Pek çok efsanevi protesto gibi Ekmek ve Güller grevi de sıklıkla kendiliğinden bir öfke anı olarak yanlış hatırlandı . Rosa Parks'ın 1955'te Montgomery otobüsünde koltuğunu bırakmayı reddetmesi gibi, Lawrence grevi de kapsamlı bir örgütlenmenin ürünüydü. Sosyalistler bu işte çok önemliydi. İtalyan Sosyalist Federasyonu kendi üyelerini atölyelerden sokaklara çıkardı, tüm işgücünün örgütlenmesine yardımcı oldu ve grevcileri denizaşırı sosyalist ağlara bağladı. Dünyanın Endüstriyel İşçileri'nin (IWW) her biri farklı bir dilde örgütlenen yaklaşık yirmi bölümü Lawrence'ta yaklaşık beş yıldır aktifti; onlar da eleştirel örgütlenme ve dayanışma sağladılar.

İşçiler aynı zamanda kendi toplumlarındaki kolektif kurumlardan da destek aldılar ve kendi ülkelerindekileri örnek aldılar. Örneğin Fransız-Belçikalılar içinde fırın, bakkal ve toplantı salonu bulunan bir kooperatif işletiyordu. İkincisi, grevden önceki yıllarda işçilerin örgütlenmesi için sıklıkla buluşma yeri olarak kullanıldı. Fransız-Belçikalılar ayrıca grevcileri ve ailelerini besleyen bir aşevi işletiyordu.

1910’da farklı milletlerin işgal ettiği alanları gösteren Lawrence değirmen bölümünün kuş bakışı görünümü.

( Washington Evening Star / Wikimedia Commons)

Grevin en çok bilinen sloganı “Ekmek ve Güller” 1912 grevinden kaynaklanmadı. Daha önce süfrajetler tarafından ortaya atılan bu mantra (her ne kadar benzer bir mantra İtalyan işçi sınıfının radikal hareketlerinde de mevcut olsa da), işçilerin hem yaşamsal ihtiyaçlara hem de zevklere sahip olma arzusunun özlü bir ifadesi haline geldi. Ancak bu mantrayı popüler hale getiren, müthiş bir örgütçü ve bir işçi sendikasında ulusal bir pozisyona seçilen ilk Amerikalı kadın olan Rose Schneiderman'ın Lawrence grevcilerine yaptığı bir konuşmaydı. Schneiderman'ın belirttiği gibi,

Çalışan kadının istediği şey sadece var olmak değil, yaşama hakkıdır; tıpkı zengin kadının yaşama, güneş, müzik ve sanat hakkına sahip olması gibi yaşam hakkı. En mütevazı işçinin bile sahip olmadığı hiçbir şeye sahip değilsiniz. İşçinin ekmeği olmalı ama gülü de olmalı.

Golcüler büyük kazandı. Maaş kesintisi eylemi tetiklemiş olsa da, durumu tersine çevirmekten çok daha fazlasını başardılar. Ücretlerde yüzde 15'lik bir artış, fazla mesai için çifte ücret ve greve katılan işçilere karşı misilleme yapılmayacağı taahhüdüyle oradan ayrıldılar. Büyük maaş artışı bölgesel işgücü piyasasına da yansıdı ve diğer birçok işçinin ücretlerinde artış yaşandı.

Massachusetts milisleri sabit süngülerle barışçıl grevcilerin geçit törenini çevreliyor, Lawrence, Massachusetts, 1912.

(Wikimedia Commons)

Lawrence'ın çok ötesindeki işçi sınıfı liderleri, fabrika işçilerinin zaferinin öneminin farkına vardılar. Eugene V. Debs bunu "örgütlü işçiler tarafından şimdiye kadar kazanılan en kararlı ve en geniş kapsamlı zaferlerden biri" olarak nitelendirdi. IWW'den Big Bill Haywood, grevin bitiminde kasabadaki işçilere seslendi ve şunları söyledi:

Tek başına çaresizsin ama birlik olursan her şeyi kazanabilirsin. Silahlı kuvvetler karşısında, kapitalizmin birleşik güçlerinin muhalefetine karşı şehir, eyalet ve ulusal yönetimlerin karşıt gücünü kazandınız. Dayanışmanız, beyniniz ve kaslarınızla kazandınız.

Jacobin.com'dan çevrilmiştir.