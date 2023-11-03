Kadınlar İzmir’de buluşuyor

BirGün / EGE

Kadın Sığınakları ve Da(Ya)nışma Merkezleri Kurultayı’nın 26’ncısı İzmir’de düzenleniyor. 4-5-6 Kasım tarihlerinde İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek kurultayda; forumlar, atölyeler düzenlenecek. Kurultay sonrası kadınlar, sonuç bildirgelerini açıklayacak.

Kurultay öncesi yapılan açıklama şu şekilde: “İlki 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında 1998 yılında gerçekleştirilen Kadın Sığınakları ve Da(ya)nışma Merkezleri Kurultayı’nın 26’ncısında yeniden bir araya geliyoruz. Türkiye’nin her yerinde kadına yönelik şiddete karşı mücadele eden bizler, her yıl başka bir ilde bir araya gelerek yaptığımız kurultayı bu yıl 4-5-6 Kasım 2023 tarihlerinde İzmir’de, İzmir Kadın Dayanışma Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleştiriyoruz. ‘Sığınaksız Bir Dünya’ talebiyle 26 yıldır Türkiye’nin birçok şehrinden kadınlarla dayanışma ve mücadeleyi ördüğümüz Kurultayın birinci günü ana oturumlar ve geniş forum (herkese açık), ikinci günü atölyeler (sınırlı sayıda katılımcı ile yapılacak ve şiddet alanında aktif olarak çalışan katılımcılara açık) gerçekleştirilecektir. Kurultayın üçüncü günü ise atölye sonuçları ve Kurultay Sonuç Bildirgesi tartışmaları (sınırlı sayıda katılımcı ile yapılacak ve şiddet alanında aktif olarak çalışan katılımcılara açık) yürütülecektir.”