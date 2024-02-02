Kadınlar Menteşe’de güçlü

BirGün EGE

Menteşe Belediyesi Kadın Danışma Merkezi şiddete maruz kalan ya da kalma riski bulunan kadınlara yönelik sosyal, psikolojik ve hukuki danışmanlık hizmeti veriyor. Danışma Merkezinde ayrıca kadınlara şiddetle mücadelede, 6284 sayılı kanun kapsamında yasal hakları ve önleyici tedbirleri konusunda bilgilendirme yapılıyor.

Kadını yaşamın içinde güçlendirecek ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmetinin yanı sıra sosyal dayanışmayı arttıracak destek çalışmalarına devam edildiğini ifade eden Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “Menteşe’de kadınlar ve erkekler, güçlendirilmesi gereken ve dezavantajlı tüm kesimler için eşitlikçi, ayrımcılıktan uzak, daha yaşanabilir bir kent sözü vermiştik. Bu kapsamda Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi’nin Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Şartı’nı ve cinsiyet eşitliğine dayalı, şiddet ve tacizden arındırılmış, insan onuruna yakışır bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt eden ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi’ne imza attık. Bu yönde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem belediyemizin Kadın Danışma Merkezi ile hem de pek çok farklı branşta gerçekleştirdiğimiz kurslarımız, eğitimlerimiz, atölyelerimizle, gebe okulumuz, kadınlara yönelik sağlık eğitimleri ve taramalarımız, bebek emzirme kabinimiz gibi pek çok alanda kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüyoruz ve yürütmeye devam edeceğiz” dedi.