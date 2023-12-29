Kadınlar üretip dünya pazarına satış yapıyor

BirGün EGE

Efeler Belediyesi’nin kentin tarım ürünlerine katma değer kazandırıp kadın istihdamını desteklediği %100 Kadın Emeği Tarımsal Üretim Fabrikası, son olarak Yunanistan’a 3 konteyner dolusu ürün gönderdi. Daha önce de ABD’ye ihracat yapılmıştı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, “Bu fabrika sadece tarımsal ürünlerin üretildiği bir mekân değil. İhracat kadınlarımızın gücünün ve emeğinin uluslararası alanda kabul gördüğü bir zaferdir. Değerli kadın emekçilerimize teşekkür ediyorum. Onların azmi ve emeği sayesinde, Efeler ilçemizin adı sadece yerel değil, uluslararası düzeyde de yankı buluyor. Üretimdeki başarılarımız ekonomimize katkı sağlamakla kalmıyor, toplumsal kalkınmamıza da ivme kazandırıyor.” dedi.