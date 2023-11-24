Kadınların el emeği kazanca dönüşüyor

BirGün EGE

Karşıyaka Belediyesi, kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda daha aktif hale gelmelerini sağlamak için destekleyici çalışmalarını sürdürüyor. Her hafta perşembe günleri, Şemikler Pazar Yeri’nde el emeği ürünlerini satmak isteyen kadınlara ücretsiz tezgâhlar tahsis ediliyor.

Her hafta 30 tezgâhın açıldığı pazarda kadınlar, el emeği göz nuruyla tasarlayıp ürettikleri eşyaları satışa sunuyor. Üreticiler takı, oyuncak, giysi, dekoratif obje ve süs eşyası gibi çeşitli ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Güçlü toplumun anahtarı güçlü kadınlardır. Bu anlayışla üreten kadınların desteklenmesi yönünde çalışmalar yapıyoruz. Ücretsiz tezgâh tahsisi de bu çabalarımızın bir örneği” dedi.Ücretsiz tezgâh için Tesisler Müdürlüğü’ne başvuru yapılabiliyor.