Kadınların işleteceği kafe hizmete girdi

BirGün EGE

Çiğli Belediyesi, İzkent Mahallesi’nde projelendirilen Manzara Flamingo Cafe’yi törenle hizmete açtı. Açılış töreninde konuşan Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Kadınların hayatın her alanında güçlü ve aktif olması adına çalışmalar yürütüyoruz. Belediyemizde müdürlüklerimizin çoğunluğunu kadınlara emanet ettik. İlçemizde faaliyet gösteren Kadın Kooperatifimizin de yanındayız. Biliyoruz ki kadınların elinin değdiği her şey güzelleşir, kadınlar güçlenirse güçlü nesiller yetişir. Son olarak hizmete açtığımız Flamingo Manzara Cafe’yi de Çiğli Flamingo Kadın Kooperatifi işletecek. Hizmetlerimiz Çiğlili kadınlar ile güzel” dedi.

Çiğli Flamingo Kadın Kooperatifi Başkanı Eylem Özdemir de, “İlçemizde ilk üretici kadın pazarını da Çiğli Belediyesi’nin desteği ile kurduk. 300 üretici kadınımız kooperatifimiz sayesinde güçlendi ve ekonomik olarak özgürlüğünü elde etti. Her yıl da kooperatif olarak üç kız öğrenci okutuyoruz. Bu gerçekten bizler için büyük bir gurur" dedi.