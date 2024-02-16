Kadrosuz emekçilerden ‘norm kadro’ için eylem

BirGün EGE

Belediyelerde yıllarca taşeron firmalar üzerinden hizmet üreten, 696 sayılı KHK ile 2018 Nisan'da belediye şirketlerine geçirilen ancak kadroya alınmayan işçiler, 18 Şubat Pazar günü saat 15.00'te Konak Cumhuriyet Meydanı'nda ‘norm kadro’ talebiyle bir araya gelecek.

Bağımsız platformlarda mücadele yürüten ve tabanda örgütlü olan belediye işçileri, yaptıkları ortak açıklamada, “Bizler, son iki yıldır mücadelemizi somut olarak alanlarda yukarıdaki taleplerimizi dile getirdiğimiz basın açıklamaları yaparak sesimizi siyasi iktidara, kanun yapıcılara ve sendikacılara duyurmaya çalışıyoruz. Sosyal medyadan haklarımızın talebi noktasında yoğun bir şekilde gündem çalışmaları yürütüyoruz. Vekillere parlamentoda kanun teklifleri ve soru önergeleri verdiriyoruz. Topyekûn bir mücadele programı ile il ve ilçelerde alanlardaki basın açıklamalarımıza devam ediyoruz. Biz belediye şirket ve iştirak işçileri ile kamu taşeron ve ASM gruplandırma işçileri omuz omuza basın açıklamamızı gerçekleştireceğiz” denildi.