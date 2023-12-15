Kalıcı yaz saati öğrenciyi olumsuz yönde etkiliyor

BirGün EGE

Kalıcı yaz saati nedeniyle öğrencilerin büyük bölümü okula gitmek için karanlıkta yollara çıkıyor. İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında ise öğle saatlerinde derse giren öğrenciler, akşam geç saatlerde okuldan çıkıyor.

Kalıcı yaz saati uygulamasına tepki gösteren Eğitim-İş Denizli Şube Başkanı Namık Kemal Aydoğan uygulamayı 21 Aralık’ta protesto edeceklerini söyledi. Namık Kemal Aydoğan, “Kalıcı saat uygulamasıyla öğrencilerimizin okula gidiş geliş saatleri tehlikeyi beraberinde getiriyor. İkili eğitim yapan kurumlarda bu problem daha çok hissediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu inadından vazgeçmelidir. Eğitim saatlerini yeniden düzenlemeli, okula giriş çıkış saatleri günün aydınlık saatlerine çekilmelidir” diye konuştu.