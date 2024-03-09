Kamu binaları için risk uyarısı

Deprem riski bulunan İzmir’deki hastane ve okul binalarının durumuyla ilgili bilgi yok. CHP’li Arslan 2019’dan beri soru önergelerinin yanıtsız bırakıldığını söylerken, İMO Başkanı Ayatar bilgi paylaşılmadığını kaydetti.

Berkay SAĞOL

Deprem uzmanlarının sürekli uyarılarda bulunduğu İzmir’de, kamu hastaneleri ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul binalarının durumu belirsiz. CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan’ın 2018 yılında bilgi edinme dilekçesine verilen yanıtta Sağlık Bakanlığı 2018 yılında İzmir’de bakanlığa ait binaların yüzde 51’inin depreme hazır olmadığını bildirdi. Jeoloji Mühendisleri Odası da (JMO) İzmir’de 45 hastanenin yüksek deprem riski altında olduğunu açıkladı. JMO, bu araştırmanın büyük hastaneleri kapsamadığını belirtti.

Arslan, “Olası bir depreme karşı İzmir’de kamu binalarında alınan önlemlere ilişkin 2018 yılında bilgi edinme taleplerimize Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen yanıtları hatırlatmak gerek. Verilen cevaplarda Sağlık Bakanlığı’na ait yapıların yüzde 51’inin depreme hazır hale getirilmesi gerektiği, Milli Eğitim Bakanlığı içinse İzmir’de bulunan okulların yaklaşık yüzde 83’ünde deprem tahkiki, güçlendirme projesi ya da güçlendirme çalışması yapılmadığı ifade edilmişti. Peki sonrasında ne yapıldı, kaç bina depreme dayanıklı hale getirildi? İzmir’deki kamu binalarının durumunu sorguladığımızda bakanlıklar artık cevap bile vermiyor. 2019 ile 2021 arasında İzmir ve Türkiye genelinde bulunan Sağlık Bakanlığı’na ait binaların depreme karşı dayanıklı hale getirilmesine ilişkin verdiğimiz soru önergelerinin tamamı yanıtsız bırakıldı” dedi.

Öte yandan geçen yıl gerçekleşen Maraş merkezli depremlerin ardından, İzmir Valiliği ikinci eğitim ve öğretim döneminin başladığı ilk gün apar topar bir şekilde 8 okulun tahliye edileceğini açıklamıştı.

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Eylem Ulutaş Ayatar BirGün’e yaptığı açıklamada, “30 Ekim 2020 tarihinde yaşanan deprem sonrasında bazı okulların yıkıldığını, bazı okulların güçlendirildiğini gördük. Bu işlemler için ihale yapıldığını biliyoruz ancak bunların hiçbiri sistematik bir şekilde yapılmıyor, yapılıyorsa bile kamuoyuyla paylaşılmıyor. Sadece çevremizde bir binaya işlem yapılıyorsa o şekilde durumla ilgili bilgi sahibi oluyoruz. Kaç okul yıkıldı, kaç okul yeniden yapıldı, kaç okul risk altında, kaçı güçlendirildi bunlarla ilgili bilgimiz yok. Detaylar paylaşılmıyor” diye konuştu.

Güçlendirme ve yapım ihalelerinde iptallerin söz konusu olduğunu hatırlatan Ayatar şunları dile getirdi: “Kamu binalarına yeterli kaynağın aktarılması gerekiyor. Binaların yapımı veya güçlendirme işlemleri için bütçe yetersizliği doğru bir cevap değil. İzmir’de bulunan okul binalarında ve hastane binalarında hangi işlemlerin yapıldığının paylaşılması gerekiyor. Kaç binanın yıkılması gerekiyor, kaçı güçlendirilmeli, bunlara işlem yapıldıysa nelerin uygulandığı açıkça ifade edilmeli. Bu bilgiler şeffaf bir şekilde paylaşılmadığı için biz de maalesef yalnızca gördüklerimiz üzerinden yorum yapmak durumunda kalıyoruz.”