Karabağlar ‘Biz de varız’ dedi

Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde yüzde 46,26 oy oranıyla kazanarak Karabağlar Belediye Başkanı seçildi. Kınay “Hedeflerimiz büyük” dedi.

BirGün EGE

Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar Belediye Başkan Adayı Helil Kınay, 60 gün süren seçim çalışmalarının ardından kesin olmayan sonuçlara göre 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde yüzde 46,26 oranla oy alarak Karabağlar Belediyesi’nin dördüncü dönem belediye başkanı olarak seçildi.

55 gün süren seçim çalışmalarında Kınay; mahalle mahalle, sokak sokak yurttaşlarla buluştu, evlerini ziyaret etti. Karabağlar’daki gençlerin, çocukların, kadınların ve emekçilerin sözünü büyütmek için yola çıktığını belirten Kınay, 5 yıllık süreçte hem İzmir’in hem de Türkiye’nin Karabağlar’ı konuşacağını ve Karabağlar’ın Türkiye için bir model olacağını ifade etti. Kurulacak mahalle komisyonları ve meclislerle vatandaşla düzenli olarak bir araya geleceğini belirten Kınay, Karabağlar’ın en büyük sorunu olan yoksullukla mücadele etmek için sosyal belediyecilik anlayışıyla yola çıkacaklarını vurguladı. Yaşanan kentsel dönüşüm sorunlarını çözeceklerini ve Karabağlar’da yerinde, adil, güvenli ve halktan yana bir şekilde dönüşüm gerçekleştireceklerini belirten Kınay, vatandaşların ekonomisini gözeten bir dönüşüme imza atacaklarını dile getirdi. Karabağlar’da, Türkiye’nin ilk kentsel dönüşüm örnekleri olan Dikmen Vadisi ve Portakal Çiçeği Evleri projelerini hayata geçiren Murat Karayalçın ile birlikte çalışacaklarını belirten Kınay, vatandaşın hakkını savunan bir kentsel dönüşüm gerçekleştireceklerini ifade etti.

BİNLERCE KİŞİ OLDUK

Seçimi kazanmasının ardından Kınay, seçim sonucu kutlamasını Uğur Mumcu Parkı’nda yoğun katılımla gerçekleştirdi. Yine Uğur Mumcu Parkı’nda gerçekleştirilen ilk miting hakkında konuşan Kınay, söze Cumhuriyet Halk Partisi Karabağlar ilçe ve İzmir il örgütüne, sandık görevlilerine ve tüm gönüllü çalışanlara teşekkür ederek başladı. Kınay, “55 gün önce burada, ‘var mısınız’ diye sormuştum. ‘Varım’ demiştiniz. 55 gün her sokakta, evde, yolda, parkta sizleri gördük, sizlerle konuştuk. Tüm sözlerimizi ve niyetlerimizi paylaşırken ben hiç tek başıma değildim, yanımda pek çok dostumuz vardı. 55 gün önce havaalanında bir avuç yoldaşım vardı, şimdi binlerce kişi olduk. Karabağlar’da 55 gündür hiç uyumadan, sabaha kadar bayrak asan, sabah işe giden arkadaşlarım var. Her türlü baskıya rağmen vazgeçmeyip işten çıktıktan sonra buraya gelen, sokak sokak dolaşanlar var, gençler var, her gün seçim ofislerimizi açıp, çayımızı ve afişlerimizi hazırlayıp, günlerce bayraklarımızı katlayan arkadaşlarımız var, kadınlarımız var, her sokağa, her eve girdiler, evlerindekileri ve ellerindekileri paylaştılar” dedi.

Karabağlar’da sözlerini paylaşırken yalnız olmadıklarını anladıklarını belirten Kınay, “Karabağlar’ın her sokağında, her evinde Cumhuriyet Halk Partisi’yle birlikte ‘biz varız’ dedik. Bizim yolculuğumuz böyle başlamıştı, bu güzel bir yol hikâyesi. Sizlerle her buluşmamızda, her sarılmamızda kendi çocuklarımı gördüm. Karabağlar’da kadınlarımızla konuştuk; semt evlerinde ve parklarda konuştuk, dertlerimizi paylaştık, çocuklarımızı, gençlerimizin işsizliğini, yapmak istediklerimizi konuştuk, burada hep beraber sarıldık. Emeklilerimizle ve emekçilerimizle, ne kadar çok bir arada olmak istediğimizi konuştuk” ifadelerini kullandı.

Helil Kınay’ın konuşmasının ardından Shuzar Muzika sahne aldı. Eğlenceli şarkılarıyla sahne alan grup, Karabağlarlıları doyasıya eğlendirdi. Coşkuyla seçim zaferini kutlayan Karabağlarlılar, şarkılara eşlik edip sevdikleriyle dans etti.