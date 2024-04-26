Karabağlar’da yarınların meclisi

Karabağlar Belediyesi’nde bu yıl bir ilk yaşandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinde ilk kez belediye meclisindeki sandalyelere Karabağlar’ın toplam 58 mahallesinden gelen çocuklar oturdu.

BirGün EGE

Karabağlar’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde belediye meclisinde, meclis üyelerinin oturduğu koltuklar çocuklara bırakıldı.

Uğur Mumcu Parkı’nda çocuklarla beraber Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla başlayan etkinlikte Başkan Helil Kınay, Karabağlar’ın 58 mahallesinden gelen çocuklarla buluşarak onların bayramını kutladı.

Başkan Kınay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukların geleceği için açtığı aydınlık yolda birlikte olmak istediklerini söyleyerek çocuklarla bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Başkan Kınay çocukların hak ettiği aydınlık yarınlar için hep beraber el ele vereceklerinin altını çizerek, Atatürk’ün huzurunda Karabağlar’da çocukların mutlu ve huzurlu olduğu ülkenin yarınlarını, beraber yöneteceklerinin sözünü verdi.

Sonrasında çocuklarla birlikte Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi’ni ziyaret eden Kınay, burada çocuklarla birlikte Uzay ve Havacılık Sergisi’ni dolaşarak keyifli vakit geçirdi. Çocukların bilim, kültür ve sanatla daha iç içe yaşamaları için çalışmalar gerçekleştireceklerini belirten Kınay, her mahalledeki çocukların bu imkânlara erişmesi için çalışacaklarını vurguladı.

Başkan Kınay, daha sonra çocuklarla birlikte Karabağlar Belediye Meclisi’ne geldi. Çocukların katıldığı etkinlikte, Başkan Kınay meclis üyesi koltuklarına oturan çocukların isteklerini dinledi. Meclisteki çocukların isteklerini dikkatle dinleyen ve bu isteklerini not ettiklerini belirten Başkan Kınay, çocuklardan aldıkları sözleri gerçekleştirmek ve isteklerini hayata geçirmek için çalışmalar yapacaklarının sözünü verdi.

Kınay, Karabağlar’da çocuklarla birlikte ortaklaşa hareket edeceklerini ve Mustafa Kemal Atatürk’ün açtığı yolda daha aydınlığa gitmek için çalışacaklarını vurguladı. Belediye meclisindeki konuşmaların ardından Kınay, çocukları başkanlık makamına davet etti. Başkanlık makamında çocuklarla bir araya gelen Kınay, belediyedeki çalışma biçimlerini anlatarak onlara makamını tanıttı. Çocuklarla sohbet eden Başkan Kınay, seçim dönemi verdiği sözü tutarak onlara gazoz ve kek ikram edip hatıra fotoğrafı çektirdi.