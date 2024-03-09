Karaburun İskele Mahallesi Muhtar Adayı Cevat Ilgaz: İskele’de başka bir muhtarlık mümkün

Muhtar Adayı Cevat Ilgaz, halkın muhtar adayı olduğunu belirterek, “Örnek mahalle ve örnek bir muhtarlık yaratmak, birlikte düşünmek, birlikte karar vermek ve birlikte uygulamak temel ilkemiz olacak” dedi.

Halil ERTUNÇ

İzmir’in Karaburun ilçesine bağlı İskele Mahallesi Muhtar Adayı Cevat Ilgaz, saha çalışmalarını sürdürüyor. Her kesimin desteğini alan Ilgaz, örnek bir mahalle yaratmak için, halkla beraber karar vereceklerini söyledi.

63 yaşında olan Ilgaz, kendisini şu şekilde anlatıyor: “Öğrenimimi Tınaztepe İlokulu ve Eşrefpaşa Ortaokulu’ndan sonra Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi’nden mezun olarak tamamladım. İş yaşamım 1984’te sanatsal seramik üreten bir firmada personel şefi olarak başladım. 1989’da mobilya boya endüstrisinde üretim yapan firmalarda pazarlama ve satış departmanında görev aldım. 2004’te inşaat sektöründe hazır mutfak ve banyo dolap kapakları ihtiyacını karşılamak için kendi firmamı kurdum. Bu sektörde uzun yıllar çalıştım. Bu süre içinde Ege Bölgesi Türk-Yunan Sanayici ve İşadamları Derneği’nde yönetim kurulunda görev aldım. Emekliyim. 1998 yılından bu yana Karaburun’da yaşamaktayım.”

Daha iyi bir Karaburun için yıllardır mücadele ettiğini dile getiren Ilgaz, “2011 yılında Karanfil Kokulu Kadınlar etkinliğini gerçekleştiren Kaynarpınar’lı kadınların destekleyicilerinden biriydim. 2012’de Elektrosan firmasının Saipaltı’ndan Kaynarpınar’a kadar deniz yüzeyini kaplayacak Endüstriyel Balık Üretim (balık çiftliği) alanına karşı düzenlenen ve başarıyla sonuçlanan kitlesel eylemde aktif rol aldım. Bu eylemden sonra demokratik kitle örgütlerinin ve halkın katılımıyla oluşturulan Karaburun Yarımadası Ortak Yaşam Platformu’nun kuruluşunda görev aldım. 2013 yılında köylerimizi mahalleye dönüştürerek ortak mallarını kaybetmelerine yol açan Büyükşehir Yasasına karşı Karaburun’dan İzmir’e yapılan yürüyüşün düzenleme kurulunda görev aldım. Eğlenhoca ve Kösedere’de kurulmak istenen taş ve maden ocaklarının kurulmasını gerçekleştirdiğimiz halk eylemleri ve hukuk mücadelesi ile engelledik. 2022 yılında 300 metre uzunluğu olan İskele Kordonu’na yapılmak istenen yolcu vapuru yüzer iskelesinin yerinin yanlış olduğu, doğru kararın eski yanaşma iskelesinin ıslahı olacağını söyleyerek başlattığımız imza kampanyası başarıyla sonuçlandı” diye konuştu.

ÖRNEK MAHALLE OLACAK

Ilgaz şunları dile getirdi: “Asil ve yedek aza adaylarımızla birlikte kendimizi şimdiden mahalle meclisi gibi tanımlıyoruz. Farklı meslek grubundan birçok arkadaşımızla beraber birlikte karar alıyoruz. Seçildiğimizde bu meclisimizi daha da genişletip kararlarımızı birlikte almayı düşünüyoruz. Karaburun’da bir doğa talanı söz konusu. Bu doğa talanı çok yönlü bir olay. Toprağımızı, doğa ve yaşam alanlarımızı korumak öncelikli sorumluluğumuzdur. Bu konuda hem mahallemizde hem de bütün olarak Karaburun’da ve yarımadada yaşayanların ortak çabasına bütün gücümüzle destek olacağız. Örnek bir mahalle ve örnek bir muhtarlık yaratmak, birlikte düşünmek, birlikte karar vermek ve birlikte uygulamak temel ilkemiz olacak. Başka bir muhtarlık mümkün.”