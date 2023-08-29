Karaburun’da 1. Börklüce Kültür Sanat Festivali başlıyor

İzmir’in Karaburun ilçesinde 1’inci Börklüce Kültür Sanat Festivali, 31 Ağustos tarihinde başlıyor. Dört gün sürecek festivalde söyleşiler, paneller, şiir dinletileri gerçekleştirilecek.

BirGün Ege

Karaburun Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin katkıları ile Şeyh Bedrettin Börklüce Mustafa Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği’nin düzenlediği 1’inci Börklüce Kültür Sanat Festivali, 31 Ağustos Perşembe günü Nergis Kafe’de yapılacak bir açılış töreni ile başlayacak. Teması “Barış yine de barış!” olarak belirlen festival dört gün boyunca sürecek. Festival kapsamında söyleşiler, paneller, şiir dinletileri düzenlenecek. Festivalin birinci gününde; çocuklara yönelik bir tiyatro atölyesi yanı sıra yetişkinlere yönelik tiyatro gösterimleri ve yaratıcı drama etkinlikleri de yapılacak. Festivalin ikinci gününde ise “Kadın” konulu söyleşiler ve yerel halktan kadın sanatçıların gerçekleştireceği El Sanatları Atölyeleri düzenlenecek.

Festivalin üçüncü gününde edebiyat dünyamızın önemli isimlerinden yazar Latife Tekin, Barış İnce ve Gülce Başer, bir panel etkinliğinde “Yazarın yazdığı düştür barış” teması etrafında konuşmalar gerçekleşecek.

Nergis Kafe’de imza günü ve şiir okumaları etkinliğinde Latife Tekin, Barış İnce, Gülce Başer, Aylin Yılmazer, Barış Yıldırım, Çağrı Topsöken, Ergun Sağar, Kevser Eke, Selma Sayar, Salih Öztürk, Özgün Ergen, Dilek Aksel, Hale Açıkalın Kocadere, Zübeyde Seven Turan, Semiha Şimşek Tanç okurları ile buluşup kitaplarını imzalayacaklar.

Festivalin son gününde Eğlenhoca köyünde imece usulü Börklüce Barış Sofrası kurulacak.

Öte yandan 1 Eylül Dünya Barış Günü’nde Karaburun Meydan’da, Geniş Merdiven Orkestrası ve Eskişehir Halk Sahnesi’nden Latif Tiftikçi’nin gerçekleştireceği Bedrettin Oratoryosu’nun ardından Yasemin Göksu Karaburun Halkı ile buluşacak.