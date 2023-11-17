Karaburun’da kadınlar adalet nöbeti tuttu

BirGün EGE

Karaburun Kadın Platformu’nun çağrısıyla siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri, Nergis Kafe’de Anayasa eylemi gerçekleştirdi.

Yapılan eylemde her hafta çarşamba günü saat 12.30’da adalet nöbeti tutulacağı belirtildi.

Eylemde yapılan açıklamada, “Mevcut iktidar, Cumhuriyet, demokrasi ve emek karşıtı hedeflerine ulaşmak amacıyla; tek adam yönetiminin önünde son engel olarak Anayasa Mahkemesi’ni ve Anayasayı hedef tahtasına oturtmuş bulunmaktadır. İşte bu hedefe ulaşmak için de, Yargıtay 3.Ceza Dairesi devreye sokulmuştur. Anayasa Mahkemesinin TİP Milletvekili Can Atalay’ın hak ihlali kararını tanımayarak, alenen Anayasayı ihlal eden Yargıtay 3. Ceza Dairesi suni bir yargı krizi yaratmış; iktidarsa Yargıtay 3.Ceza Dairesinin yanında saf tutarak, yapılanın Anayasa darbesi olduğunu tescillemiştir. Tehdit altında olan Anayasal düzenimiz ve yaşamsal haklarımız için yapacağımız bu direnişe, bu eyleme sizleri de davet ediyoruz” denildi.