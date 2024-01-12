KARGEM 5 yılda 3 bin gence eğitim yuvası oldu

BirGün EGE

İsmail Hakkı Tonguç Eğitim Merkezi (KARGEM) çatısı altında eğitimde fırsat eşitliği yaratmak ve çeşitli programlarla öğrencileri desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten Karşıyaka Belediyesi, yaklaşık 5 yılda binlerce gencin yaşamına dokundu. 2019’dan günümüze kadar yaklaşık 3 bin öğrenciye eğitim yuvası olan ve öğrencileri arasından Türkiye birincileri de çıkaran KARGEM sayesinde, Karşıyaka’nın gençleri hayalindeki lise veya üniversiteye kavuştu. Yaklaşık 5 yılda 3 bin öğrenciye eğitim yuvası olan KARGEM’den 2019-2020 eğitim öğretim döneminde bin 324 öğrenci yararlandı. 2020’de başlayan Covid-19 küresel salgınında ara veren merkezde; 2021-2022 eğitim öğretim döneminde 377 öğrenci eğitim gördü. 2022-2023 eğitim öğretim yılında 512 öğrenciye yuva olan merkezden hali hazırda 718 genç hizmet alıyor.

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “KARGEM çatısı altında ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik verdiğimiz eğitim desteği ile Karşıyakalı gençleri güvenle geleceğe hazırlıyoruz. Bilimi, aklı ön plana alan Cumhuriyet değerlerini özümsemiş, Atatürk ilkelerine bağlı gençler yetiştirerek Türkiye’yi hak ettiği seviyeye ulaştırma hedefine biz de katkı koyuyoruz. Gençler bize, geleceğimiz onlara emanet” dedi.