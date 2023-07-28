Kargı Koyu’nda ranta geçit yok

Datça’da Kargı Koyu’nun olduğu bölgeye otel, konaklama, tesis inşaatı için yapılan imar planı değişikliğine Danıştay “dur” dedi. Kararda, plan değişikliğinin hukuka aykırı ve kamu yararı taşımadığı belirtildi.

Aycan KARADAĞ

Muğla'nın en güzel koyları talan edilmek isteniyor. Bölgede yaşayan yurttaşlar ise yaşam alanlarını korumak için mücadele ediyor.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 5 Nisan 2021 tarihinde Datça’nın doğa harikası Kargı Koyu’nun olduğu bölgeye otel, konaklama ve günübirlik tesis yapılması için imar planı değişikliğine karşı açılan davada mahkeme kararı verdi.

Danıştay 6. Dairesi’nde görülen davada, plan değişikliğinin hukuka aykırı ve kamu yararı taşımadığı belirtilerek iptal edildi.

PLANDA EKOLOJİK AÇIDAN DUYARLILIK ŞART

Kararda, “Dairemizce şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına aykırı olduğu sonucuna ulaşıldığından bu değişikliğin alt ölçekli planlara yansıtılmasının uygun olmadığı ekolojik açıdan duyarlılıkla ele alınması gerekiyor. Doğal çevrenin ve arkeolojik değerlerin korunması yaklaşımının baskın olduğu bir bölgede plan değişikliği yapılarak yapılaşmaya olanak tanınması gerekiyor” denildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi: “Üst ölçekli planlarda kentsel yerleşik alan biçiminde bir karar getirilmesi çevre ve imar bütünlüğünü olumsuz etkiliyor. 1/1000 ölçekli uygulama imar planında ayrıntılı bir ulaşım-dolaşım şeması üretilmemiş ve 1/5000 ölçekli nazım imar planının genel şemasıyla yetinilmiş. Yaya dolaşım sistemine ilişkin kararların bulunmadığı, kıyıyla ilişkilerin yapılı çevre oluşumunu yönlendiren bir veri olarak plan kapsamında çözülmediği, davaya konu taşınmazın mevcut yerleşik alanlardan uzak mesafede ve kopuk konumda olması burada bir yapılı çevrenin oluşmasına olanak tanıyacak olan turizm tesis alanı kararının doğru bir yer olmadığı tespit edildi. Plan değişikliklerinde koruma-kullanma dengesine, planlama esasları ile yöntemlerine şehircilik ilkelerine ve kamu yararına uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”

NE OLMUŞTU?

Özelleştirme İdaresi 5 Nisan 2021’de, Muğla, Datça’da Kargı koyunun olduğu bölgenin bir bölümünün otel, konaklama ve günübirlik tesis yapılması için imar planlarında değişiklik yaptı. Alanın 3 bin 672 metrekarelik kısmı arkeolojik sit alanında, 48 bin 324 metrekarelik kısmı doğal sit alanında. Muğla Çevre ve Ekoloji Politikaları Derneği ile birlikte 41 davacı yürütmenin iptali talebiyle dava açtı.