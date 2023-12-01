Karşıyaka’da engelsiz dünya

Karşıyaka’da ‘Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi’nde 6-40 yaşları arasındaki engelli bireylere alanında uzmanlar tarafından özel eğitim programı uygulanırken, ailelere de sosyal ve psikolojik destekler sunuluyor.

BirGün EGE

Karşıyaka Belediyesi, ‘Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi’ ile özel gereksinimli çocuk ve gençlerin yaşamına ışık oluyor. 6-40 yaş arasındaki engelli vatandaşlara hizmet verilen merkezde özel eğitim programlarıyla engelli bireylerin zihinsel, fiziksel ve sosyal becerilerinin gelişmesi sağlanırken, aileler için de destek programları uygulanıyor.

Bünyesinde çocuk gelişimi uzmanı, el sanatları öğretmeni ve psikolog gibi hizmetler bulunan merkezde engelli bireyler ile ailelerinin toplumsal hayata katılmaları ve ailelerin rehabilitasyonu adına grup eğitimleriyle psikolojik destek sağlanıyor. Eğitimler sosyolog - aile danışmanı eşliğinde küçük gruplar halinde gerçekleşiyor.

Bakım yükünün daha çok annelerin üzerinde olduğunu vurgulayan Psikodramatist Aile Danışmanı Elif Özdek yaptığı grup çalışmalarıyla tükenmişliklerine karşı anneleri güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Grup eğitimleriyle aileleri ortak bir paydada buluşturmayı ve hızlı bir iyileşme süreci elde etmeyi planlıyoruz. Temel ihtiyaçlarını kendi başlarına karşılamakta zorlanan çocuklara anneleri eşlik ediyor. Çocukların derste olduğu saatler anneler için sosyalleşme zamanı. Anneleri hem sosyal ve duygusal anlamda destekliyor hem de psikodrama grup çalışmaları yapıyoruz” dedi. Kısa Süreli Engelli Dinlenme Merkezi’nde psikodrama eğitimine katılan Aslı Taşar, “Benim çocuğum grup etkinliklerinde başarılı değildi. 5 senedir buraya eğitime geliyoruz kızımda büyük gelişmeler oldu, grup çalışmalarına katılmaya başladı. Biz annelere de yapılan Psikodrama etkinliği bizlere çok büyük katkı sağladı. İçimizdeki bastırılmış duyguları bu etkinlik sayesinde dışa vurabiliyoruz” dedi.

Eğitime katılanlardan Nejla Kostak da, “Çocuklarımız arkadaşlık ortamını burada yaşıyor. Biz de aileler olarak dostluk kuruyoruz. Psikodrama dersi ile duygularımızı aktarıyor, en önemlisi de çok eğleniyoruz” diye konuştu. Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay “Engelli bireylerin toplumsal hayata daha etkin katılımını sağlamak için çalışıyor, aynı zamanda ailelere psikolojik ve sosyal destek sağlıyoruz. Eğitimlere katılan çocuklarımız özbakım becerileri kazanıyor, kitap okuyor, arkadaş edinerek sosyalleşiyor ve kendi başlarına yolculuk edebiliyor. Aileler de onlar için hazırlanan etkinliklere katılabiliyor, eğitim programlarından faydalanabiliyor. En büyük hedefimiz Karşıyaka’mızda daha erişilebilir, sürdürülebilir bir hayat oluşturmak” dedi.