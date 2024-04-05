Karşıyaka’da ilk yardım kursları aralıksız devam

BirGün EGE

Karşıyaka Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, düzenlediği ilk yardım kurslarıyla temel sağlık bilgisinin artırılmasını sağlarken, kaza ya da kriz anlarında yaşamı tehdit eden risklerin azaltılmasına katkı sunuyor. Kurslar her ay yenilenen programıyla aralıksız olarak devam ediyor. Karşıyaka Belediyesi’nin kursları vatandaşların yoğun ilgisiyle Çamlık Sokak’ta bulunan Dr. Bülent Zeren Sağlık Merkezi içindeki İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Merkezde bu ay boyunca yürütülecek eğitimlerin takvimi, Karşıyaka Belediyesi sosyal medya hesaplarından yayınladı. 3, 4, 7, 17, 18, 25 ve 28 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek eğitimler için ön kayıtlar da alınmaya başlandı. Sınırlı kontenjanla yapılacak kurslara ön kayıt ve başvuru yapmak isteyen vatandaşlar 0232 369 27 30 numaralı hattan bilgi alabiliyor.

İlk Yardım Eğitim Merkezi’nde 2011 yılından beri temel ilk yardım eğitimi, afetlerde ilk yardım eğitimi ve temel yaşam desteği eğitimleri gibi Sağlık Bakanlığı’na kayıtlı olan eğitimlerin yanı sıra anne-babalara ilk yardım, ev kazalarında ilk yardım gibi katılımcıların uygulama becerilerini geliştirmeye yönelik seminer ve atölye çalışmaları da yapılıyor. Mevcut eğitimler aylık plan dâhilinde, 12 ay boyunca devam ediyor. Ayrıca Karşıyaka Belediyesi’ne dilekçe ile başvuru yapılması durumunda okullarda öğretmen ve öğrencilere proje bazlı yerinde eğitimler de veriliyor.