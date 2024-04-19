Kiraz hasadı dertlerle başlıyor

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde üreticiler, 10 gün sonra kiraz hasadına başlayacak. Sürekli artan girdi maliyetleri, işçi sorunu ve iklim krizinden dert yanan üreticiler, satıcıların maliyetlerin altındaki fiyat tekliflerinden rahatsız.

Aycan KARADAĞ

Erkenci kiraz çeşitleriyle Kuzey Yarımkürenin ilk kirazını üreten merkezlerden biri olan, kirazın başkenti İzmir Kemalpaşa’da 10 gün sonra kiraz hasadına başlanacak. 3 milyona yakın kiraz ağacının bulunduğu ilçede, haziran ayının sonuna kadar hasat sürecek. İlçe kiraz üretiminde İzmir’in yüzde 85’ini, Türkiye’nin ise yüzde 12’lik kısmını karşılıyor.

Hasat öncesi üreticilerle konuştuk. Girdi maliyetleri, işçi sorunu ve iklim krizinden dert yanan üreticiler, destek beklediklerini söyledi.

Üretici Muammer Altın, “10-20 gün sonra hasat başlayacak. Ama son dönemde girdi maliyetleri üretimimizi çok etkiliyor. Bunun yanında sulama maliyetleri çok yükseldi. Bir de ciddi işçi sorunu var. Buraya işçilerin getirilmesi ciddi bir maliyet alıyor. Bu fiyatları ödememiz çok zor” diye konuştu.

Altın, “Üretici günden güne bitiyor” dedi ve ekledi: “Girdi ve işçi maliyetlerinin yanı sıra son yıllarda artan iklim krizi tüm dengeleri alt üst etti. Artık hasadı bile tahmin edemeyeceğimiz dönemlere giriyoruz. Üreticiler olarak artık bunlarla baş edemiyoruz.”

Altın şunları dile getirdi: “Birçok arkadaşım bu işi bırakıyor. Ben atalarımdan kaldığı için çiftçiliğe devam ediyorum. Ama böyle nasıl gidecek bilmiyorum. Devletin üreticilere destek olması lazım. Burada yetişen kiraz dünyanın en güzel kirazı. Bu kiraz yok olsun istemiyoruz. Bunun için bir şeyler yapılması lazım. Borçlarım artarak devam ediyor. Arkadaşlarla konuştuğumda da aynı şeyleri söylüyorlar. Üretmek zorundayız. Üretim olmazsa hiçbir şey olmaz.”

ARAZİLER SATILIYOR

Bir başka üretici Hasan Ali Oray, “İklim krizi yüzünden erkenci kirazda eksiklik var. İhracata uygun kirazlar olgunlaşma aşamasında. 10 güne netleşir. Hasat süreci bizim için zorlu geçti. Maliyetler ciddi arttı. Sulama için geçen yıl saatini 160 liraya alıyorsak bu sene 270 liraya alıyoruz. Mazot, ilaç ve işçilik maliyetleri de öyle. Bunlara yetişemiyoruz” diye konuştu.

Üreticilerin arazilerini satmaya başladıklarını dile getiren Oray, “Üretici zor durumda. Birçok üretici arazilerini satmaya başladı. Birçok yer hobi bahçesi olmaya başladı. Çevremdeki arazilerin hepsi hobi bahçesi oldu. Araziler ve bölgeler çok kötü kullanılmaya başlandı. Bu bizi çok üzüyor. Bizden sonra gençler maalesef üretim yapmayacak. Yapmak istemiyorlar” dedi.

Satış fiyatını üreticinin belirlemesi gerektiğine vurgu yapan Oray, “Üretici olarak satış fiyatını belirleyemiyoruz. Satıcılar fiyatı belirliyor. Kirazın kilosunun bana maliyeti 50 lira ise satıcı bunu benden 50 liradan alamaz. Ama alıyor. Biz de mecbur satıyoruz. Böyle olunca zarara giriyoruz. Bu yüzden kooperatifleşmemiz lazım. Üreticilerin birleşmesi lazım. Başka çıkış yolumuz yok” ifadelerini kullandı.