Kırsal mahallelerde yoğun çalışma başladı

BirGün EGE

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi muhtarlar ve kırsal mahalle sakinleriyle dirsek temasını sürdürüyor. Kırsal mahallelerde tarımsal üretim yapan Balıkesirlilerin talepleri üzerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Akın, tarla yollarının düzenlenmesi için Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na talimat verdi.

Bunun üzerine; bugüne dek 8 ilçede tarla yolu düzenleme çalışmalarını tamamlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler, Bandırma’nın Aksakal Kırsal Mahallesi’nde de yeni tarla yolları açma ve mevcut yolları düzenleme işlemleriyle beraber 4 milyon dönüme yakın tarım arazisinde tarla yolu düzenleme çalışmaları yapıyor. Bu sayede tarımla geçinen Balıkesirliler ekim ve hasat dönemlerinde arazilerine daha konforlu şekilde ulaşabilecek, traktörler ve tarımsal ekipmanların yıpranma süreleri uzayacak.

Akın, "Tarla yollarımızın hepsini düzenleyerek üreticilerimizin tarımsal alanlara sorunsuz şekilde ulaşmalarını sağlayacağız. Zeytinliklerimizi de unutmadık, o bölgelerde de tarla yolu düzenleme çalışmalarımız devam edecek. Uygulamamızı diğer ilçelerimizde de sürdüreceğiz” dedi.