Konak Afet Merkezi göreve hazır

Konak Belediyesi’nin doğal afetlerde hızla bölgeye ulaşarak can kurtarmak ve yardım çalışmalarını başlatmak için kurduğu Konak Afet Merkezi (KAM) çalışmalarını ve gerekli ekipman teminini tamamladı.

BirGün EGE

Konak Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla Konak’ın afet planı hazırlandı. Belediyenin gönüllü 38 personelinden kurulan Konak Afet Merkezi (KAM) timini ulusal arama kurtarma ekiplerinden biri haline getirecek eğitim süreci tamamlanarak, merkezin ihtiyacı olan tüm ekipman da temin edildi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, doğal afetlerde zamanında yapılan, doğru müdahalenin can kurtardığına dikkat çekerek, “Konak’ta olası bir afet durumunda nasıl hızla nasıl organize olarak, arama kurtarma çalışmalarında canlarımızı kurtaracağımızı, yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza nasıl destek olacağımızı, yani afet sonrası yapılacak tüm çalışmaları a’dan z’ye planladık. Konak için çok önemli bir çalışmayı daha tamamladığımıza inanıyoruz” dedi.

Timin kullanacağı tüm ekipman satın alınırken, Konak Afet Merkezi’nin ihtiyacı olan araçlar da belirlenerek, hazır hale getirildi. TIR dorsesi satın alınarak mobil mutfağa dönüştürüldü. Araç içine personel için duş, tuvalet ve konaklama odası konuldu. Güneş enerjisi hücreleriyle jel akülerini doldurabilen araçta 800 litre mazot, 2 bin 500 litre su deposu, jeneratör, termosifon, hidrofor, hazır paket pis su pompa istasyonu, LED tavan aydınlatmaları bulunuyor. Araç, enerji tüketimini Güneş enerjisi, şehir şebekesi ve jeneratör sırasıyla, akıllı olarak gerçekleştirecek şekilde tasarlandı. Mobil mutfak, sabah servisinde 1200 kişilik çorba, öğlen ve akşam yemeklerinde yine 1200 kişilik sıcak yemek dağıtma kapasitesine sahip.

ÜÇ AYRI ÇADIR KENT KURULACAK

KAM çalışmaları kapsamında, olası bir afette hemen harekete geçilmesini sağlayarak yardım, arama ve kurtarma çalışmalarının hızla ve düzen içinde yapılmasını, can kaybı ile uğranan zararın en düşük seviyede tutulmasını sağlayacak Konak Afet Planı’nı da tamamlayarak Başkan Abdül Batur’a sunuldu. Batur’dan onay alan plana göre olası bir doğal afette Konak’ta üç ayrı koordinasyon merkezi oluşturulurken, üç ayrı bölgede de çadır kentler kurulacak. İlçedeki Gültepe Spor Kompleksi, Toros Pazaryeri ve Çınarlı Rekreasyon Alanı çadır kent alanları olacak.

2 BİN KİŞİLİK BARINMA İMKÂNI

Gültepe Spor Kompleksi’nde yaklaşık 500 kişinin barınabileceği 57 çadır; Toros Pazaryeri’ne yine 500 kişiyi ağırlayabilecek kapasiteye sahip 70 çadır yerleştirilecek. Her iki alanda da tuvalet, duş, giyinme odaları, yemekhane alanları ve psiko-destek birimleri bulunacak. Toros çadır kentinde bir de mutfak yer alacak. Konak’ın üçüncü çadır kenti Çınarlı Rekreasyon Alanı’nda kurulacak. Alanda 600 kişilik 100 çadırın yanı sıra tuvalet, mutfak, yemekhane alanları, psiko-destek birimleri ile çocuk oyun parkları ve kapalı çocuk sinema alanı bulunacak. Çınarlı çadır kentinde çadır kapasitesi 200 çadıra kadar artırılabilecek. Konak Belediyesi’nin çadır kentleri yaklaşık 2 bin kişiye barınma imkânı sağlayacak.