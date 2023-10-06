Konak Belediye Başkanı Abdül Batur 4,5 yılı anlattı: Kente saygı kentliye hizmet

Dört buçuk yıllık hizmet dönemini değerlendiren Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konaklılar için en iyisini en doğrusunu ve en güzelini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini belirterek “Hizmete devam” dedi.

BirGün EGE

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konak’taki dört buçuk yıllık hizmet dönemini Swiss Otel’de düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi. Toplantıya ulusal ve yerel basının önde gelen isimleri, gazete, televizyon ve internet medyası temsilcileri ve köşe yazarları katıldı.

Hizmet dönemine 2019 yılında "Birlikte Konak" anlayışıyla başladığını belirten Batur, 4 buçuk yıllık hizmet döneminde dayanışmayı büyüttüğünü, kaynakları verimli kullanarak yatırımları çoğalttıklarını kaydetti. Konaklılar için en iyisini, en doğrusunu ve en güzelini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Batur, “Aldığımız görevin, üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle işimize sımsıkı sarıldık. İhtiyacı olana el uzatan, derdi olanı dinleyen bir belediye olduk. ‘Kente saygı, kentliye hizmet’ inancıyla, 7'den 70'e tüm hemşehrilerimize ayrım yapmaksızın kucak açtık, açmaya devam ediyoruz. Tüm ekiplerimizle yorulmadan, şikâyet etmeden doğru işler üretmeyi sürdürüyor, Konak'ı geleceğe taşıyoruz” dedi.

İzmir’in kalbi Konak’ı daha da güçlendirecek fiziki yatırımları bir bir tamamlarken, sosyal gelişimin önünü açan hizmetleri de uygulamaya geçirdiklerini belirten Batur, “Eğer bana ‘Bu dönemini nasıl tanımlarsınız?’ diye soracak olursanız, ben bu dönemi yatırımların değil, sosyal yardımların konuşulduğu bir dönem olarak tanımlarım” diyerek devam etti.

Hizmet döneminde birçok felaketin ardı ardına yaşandığına, ülkenin ciddi bir ekonomik krizle mücadele ettiğine dikkat çeken Batur, bu nedenle belediye bütçesinin önemli bir kısmının sosyal yardımlara ayrıldığını vurguladı.

Konak Belediyesi Sosyal Destek Merkezi aracılığıyla her yıl binlerce vatandaşa gıda, giysi ve eşya yardımı yaptıklarını söyleyen Batur, dört buçuk yılda 800 bini aşkın insana destek olduklarını söyledi.

HAYATA GEÇİRDİK

Yerel seçimler öncesi verdikleri sözlerin yaklaşık yüzde 85’ini hayata geçirmenin gururunu yaşadığını dile getiren Batur, “Seçim beyannamemizde yazan konuların neredeyse tamamını gerçekleştirdik. Yüzde 15’lik kısımla ilgili çalışmalarımızı da devam ettiriyoruz. Bu sürede yatırıma harcadığımız bütçe yaklaşık 300 milyon lirayı buldu. Yeni yatırımlarla ilçemize değer katan yeni hizmet alanları yarattık. 17 projenin açılışını yaptık” diye konuştu.

Engelsiz Yaşam Köyü’nün yaptıkları en iyi çalışma olduğunu söyleyen Batur, “Bana ve çalışma arkadaşlarıma huzur veren bir çalışma; çünkü oradaki engelli çocuklarımızın eğitim görmeleri, hayata hazırlanmaları ve bu süreci gören ailelerin sevinçlerini paylaşmak bize haz veriyor. Oradaki çalışmalarımızı daha da genişletmek istiyoruz” dedi.

Yapımına çok yakında başlayacakları yeni projelerini de paylaşan Batur, şöyle dedi: “Kemer’deki TCDD’ye ait hangar binasının tahsisini aldık. Burada yapacağımız Mimarlık Müzesi ve Sergi Salonu’nun ihale süreci devam ediyor. Ferahlı Mahallemizde yapacağımız Cem Evi’nin ihalesi yapıldı. Çok yakında temelini atacağız. Halkapınar’da hemen Yaşar Üniversitesi’nin yanında bir tarihi binamız var. Burayı da Konak Belediyesi Sergi ve Sanat Merkezi olarak tasarladık. 2 ay içinde hizmete açılacak. Son derece güzel bir merkezi daha kentimize kazandırmış olacağız. Yeni hizmet binamızın ihalesi yapıldı. İnceleme süreci devam ediyor. İlçemizin en büyük eksikliği olan Kadın Sığınma Evi için de projelerimizi tamamladık. Yağhaneler’de Eski Jandarma’nın yeri olarak bilinen alanda çok kapsamlı tesis yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili bir serzenişimiz olacak. Buradaki birliğin bir an önce oradan çıkmasını istiyoruz; çünkü orada o bölgenin problemlerini çözecek projemiz var. Bir an evvel çıkarlarsa biz de çalışmalarımıza başlayacağız.”

AKLIM DÖNÜŞÜMDE

Seçildiği günden beri “Aklım fikrim hep kentsel dönüşümde” dediğini ifade eden Batur, göreve gelir gelmez Konak’ın 60 yıllık çarpık yapılaşma sorununu çözmek için kolları sıvadıklarını vurguladı. Batur, şu bilgileri verdi: “28 mahalle 100 bin kişiyi etkileyecek bir kentsel dönüşüm tasarımını gerçekleştirdik, planlamaları bitti Gültepe biraz daha hızlı gitti. Konak’ın en büyük probleminden biri bu. Yapı envanteri çok eski. Biz elimizi taşın altına soktuk. Oradaki vatandaşlarımızla tam uzlaşı sağlayarak ve yerinde dönüşümü Narlıdere modeliyle burada gerçekleştireceğiz. Oradaki vatandaşlarımız belediyeyle sözleşmeler yapacak. Onların verdiği güçle bu işi yapacağız.”

YAPACAĞIMIZ ÇOK İŞ VAR

Batur, “Konak Belediyesi olarak, kentimiz için elimizden ne geliyorsa tüm imkânlarımızı zorlayarak hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşımızın iyi, kötü gününde yanında olmaya çalışan bir belediye başkanı olarak hizmetlerimize devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmaların nasıl değerlendirildiğini göreceğiz. Biz çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Konak’ta daha yapacağımız çok iş var. Benim için bir ilçede görev yaptıktan sonra tekrar başka bir ilçede görevlendirilmek bana ayrı bir onur ve şereftir. Bu onur ve şerefi bize verenleri mahcup etmeyecek şekilde dört buçuk yıl içinde çalıştık ve hiç kimsenin yüzünü kara çıkarmamaya çalışan bir belediyecilik anlayışını sürdürdük. Bundan sonra da sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.