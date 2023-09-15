Konak Belediyesi projeleri ödül yolunda

BirGün EGE

Türkiye Bilişim Derneği’nin ‘Kamu Bilişim Ödülleri’ adıyla başlattığı ve bu yıl isim değiştirerek 14’üncüsünü düzenlediği “Türkiye Bilişim Ödülleri”ne Konak Belediyesi 3 projeyle başvurdu. “Kamudan İş Dünyasına eHizmetler, Kamudan Vatandaşa eHizmetler” kategorilerinde yarışan Konak Belediyesi’nin projeleri, Konak İş Eğitim Merkezi, Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık (SPACE) ile Konak Belediyesi Dijital Arşiv Projesi oldu.

ÜÇ PROJE BİRDEN

Bu projelerden ilki Konak İş Eğitim Projesi. Kamudan İş Dünyasına eHizmetler ve Kamudan Vatandaşa eHizmetler olmak üzere 2 kategoride yarışan proje, Konak ve İzmir’deki işgücü piyasası ihtiyaçları üzerine bir çalışma ile hedef kitleye mesleki ve sosyal beceri eğitimleri vererek bu ihtiyaçların karşılanmasını hedefliyor.

İkinci proje Farkındalık, İklim ve Çevre için Stratejik Ortaklık (SPACE) Projesi. Kamudan Vatandaşa eHizmetler kategorisindeki proje, iklim değişikliğine uyum teknolojilerinin ve sistemlerinin oluşturulması ve uygulanması için yerel yönetimlerin kapasitesinin artırılması ve Türkiye ve AB’deki yerel yönetimler arasında uyum konusundaki bilgi ve deneyim alışverişinin sağlanmasını hedefliyor. Konaklı gençlere ve çocuklara yönelik bir İklim Farkındalık Merkezi kurulacak. Türkiye ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerden 20 yerel yönetimden temsilcilerin katılacağı İklim Zirvesi de Konak’ta yapılacak.

Dijital Arşiv Projesi de Türkiye Bilişim Ödüllerine aday projeler arasında. Konak Belediyesi arşivinin dijitalleşmesine yönelik gerekli altyapının oluşturulması ve teknoloji tabanlı uygulamaların yaygınlaştırılmasını sağlayacak proje kapsamında İmar ve Şehircilik Müdürlüğü arşivi dijital ortama taşınacak. Arşivdeki belgelerin sayısallaştırılması, sayısallaştırılan klasör ve dosyaların indekslenmesi sürerken sayısallaştırılan dosya ve klasörlerin fiziki düzenlemesi de yapılacak. Arşivin dijitalleşmesiyle fiziki ortamdaki belge ve dosyaların Arşiv Yönetim Sistemi Programı ile elektronik ortamda, güvenli ve sistematik bir şekilde saklanması ve yönetilmesi sağlanacak. Bilgi ihtiyacını karşılamada fiziki belgeye bağımlılık en az seviyeye indirilecek, evraklara ulaşım hızlı ve güvenli olacak. Dijital Arşiv de Kamudan Vatandaşa eHizmetler kategorisinde yarışıyor.