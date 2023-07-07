Konak’ın müzelerine yoğun ilgi

Konak Belediyesi’nin kent kültürüne önemli katkı sunan Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, Kadın Müzesi, Necdet Alpar Mask Müzesi, Radyo ve Demokrasi Müzesi ile Karikatür Müzesi yaz tatilinde ziyaretçilerini bekliyor.

BirGün EGE

Konak Belediyesi’nin farklı temalarda hizmet veren butik müzeleri, hem tarihi ve entelektüel içerikleri hem de zaman zaman ev sahipliği yaptıkları sergi ve atölye çalışmalarıyla ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sene başından bu yana 50 bin ziyaretçi ağırlayan Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, Kadın Müzesi, Necdet Alpar Mask Müzesi, Radyo ve Demokrasi Müzesi ile Karikatür Müzesi, aynı zamanda kent kültürüne katkı sağlıyor. Varyant, Alsancak ve Basmane bölgelerinde konumlanan müzeler, ilgi çekici koleksiyonlara da ev sahipliği yapıyor.

Konak Belediyesi’nin müzeleri arasında en çok ziyaretçi alan ve özellikle çocuklardan büyük ilgi göreni Varyant üzerinde yer alan Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi. 1800’lü yıllardan kalma oyuncakların yanı sıra özel koleksiyonların da sergilendiği müzede 1930’lardan gerçek saçlı porselen bebekler, bebek evleri, Mickey Mouse’un ilham kaynağı olan Micky Fare, sinemanın atası olan Laterna gibi ilgi çekici oyuncaklar yer alıyor. Ayrıca teneke arabalar gibi yakın geçmişin iz bırakan dönemlerine dair nostaljik oyuncaklar da sergileniyor. Eğitim yılı boyunca okullardan öğrenci gruplarını konuk eden Oyuncak Müzesinde drama atölyesi, renkli düşler atölyesi gibi eğlenceli atölye çalışmaları da düzenleniyor. Çocuklara tatilde kent kültürünü tanıtmaya yönelik farklı bir alternatif sunan müzenin kapıları yaz tatilinde de açık olacak.

BASMANE’DE BİRBİRİNE KOMŞU İKİ MÜZE

Konak Belediyesi’nin farkındalık yaratan Kadın Müzesi ile tarihe ışık tutan Radyo ve Demokrasi Müzesi ise tarihi Basmane semtinde yer alıyor. En aktif müzelerin başını çeken Kadın Müzesi, altı ay içinde altı farklı sergi ve atölye çalışmasına imza atarak her aya en az iki etkinlikle ziyaretçilerini ağırlıyor. Müzede güncel sergilerin yanı sıra tarihe damga vuran kadınların yaşam öykülerine yer verilirken tarihten bu yana kadınların kullandığı yöresel kıyafet ve aksesuarlar da sergileniyor. Radyo ve Demokrasi müzesi ise içinde bulunan yaklaşık 150 radyo, pikap ve çok sayıda plakla nostalji yaşatıyor. Müzede Atatürk’ün 10. yıl ve meclis konuşmasının da dinlenebildiği interaktif bir bölüm de mevcut.

Konak Belediyesi’nin Alsancak semtinde de iki müzesi bulunuyor. Bunlardan biri dünya masklarının sergilendiği, tarihi binasıyla da döneminin mimari özelliklerinin özgün şekilde korunarak kent dokusunu yaşatan Necdet Alpar Mask Müzesi. Bir diğer müze ise Türkan Saylan Kültür Merkezi bünyesindeki yeni yerinde, ziyaretçileriyle yeniden buluşan İzmir Karikatür Müzesi. İçinde karikatür sanatına dair önemli eserleri bulundurması ve karikatür sanatçılarını buluşturan bir mekân olmasının yanında İzmir Karikatür Müzesi’ni değerli kılan en önemli etkenlerden biri de Eflatun Nuri Karikatür Yarışması ve Sergisi’nin ortak paydasında yer alması. Konak Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti’nin birlikte düzenlediği yarışma her yıl karikatür sanatının yeteneklerini İzmir’de onurlandırıyor. Ödül töreni 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde yapılan yarışmaya katılan eserler ise İzmir Karikatür Müzesi’nde sergileniyor. Yaz tatilinde, kent içi aktivitelere alternatif arayanlar için bulunmaz bir fırsat sunan Konak Belediyesi’nin müzeleri, pazartesi ve pazar günleri ile resmi tatiller dışında haftanın beş günü 9.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçi alıyor.