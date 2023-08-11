Konaklı Belediyesi’nden kadınlar için deniz gezisi

BirGün EGE

Konak Belediyesi’nin semt merkezlerindeki kurslara katılan kadınlara yönelik düzenlediği deniz gezileri başladı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur’un talimatıyla haftanın üç günü, Foça’nın Kumburnu Plajı Foça Belediyesi Sosyal Tesis Alanı’nda düzenlenen gezilerle, İzmir’de yaşadığı halde denize hiç gidememiş kadınlar da denizle buluşma fırsatı buldu. Konak Belediyesi’nin kadın dostu bir belediye olduğunu ve kadını önceleyen örnek projeleri hayata geçirmeye özen gösterdiklerini dile getiren Batur, “Deniz gezilerimizi semt merkezlerimizde kurslara katılan, eğitim yılı boyunca emeklerini üretime dönüştüren kadın kursiyerlerimiz için düzenledik. Bazı bölgelerimizde, deniz şehri İzmir’de yaşayıp hiç denize girmemiş kadınlar vardı. Bu gezileri özellikle onlar için düzenliyoruz. Ekonominin durumu belli, tatile gitmek çoğu aile için uzak bir hayal. Biz bu gezilerimizle, bir gün bile olsa değerli kadın kursiyerlerimize tatil günü yaşatalım istedik" dedi. Birgün Ege