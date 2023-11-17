Konak’ta 4 yılda 13 bin metrekare yeşil alan

BirGün EGE

Konak Belediyesi, ilçede yeni yeşil alanlar oluştururken, bakım ve yenileme çalışmalarıyla mevcut alanları koruyarak, modern bir çehreye kavuşturdu.

Konak Belediyesi, 2019 yılından bugüne yaklaşık 13 bin metrekarelik yeni park alanı kazandırdı. Konak’ta 4,5 yıl boyunca 51 parkta bakım, onarım ve yenileme çalışmalarıyla modern bir çehreye kavuştu. Yaklaşık 59 bin metrekare park revize edilirken, 7 bin metrekare çocuk oyun alanı, 2 bin 400 metrekare spor alanı yapıldı. Oyun gruplarının zeminlerinde yer alan yaklaşık 8 bin metrekare kauçuk alan yenilendi. Yeni nesil spor aletleri ve çocuk oyun grupları kullanılarak hem çocuklara hem de gençlere daha fazla vakit geçirebilecekleri sahalar oluşturuldu. Konak Belediyesi, çocukların ve gençlerin ekran karşısında geçen uzun saatlerini azaltmak, onları parklara çekerek hem psikolojik hem fiziksel gelişimlerine destek olmak için farklı oyun gruplarını, masa tenisi ve satranç masalarını da yeşil alanlarına yerleştirdi.

Parkların daha uzun kullanılmasını sağlamak amacıyla kentsel donatı elemanları da alanlarda vatandaşın kullanımına sunuldu. Konak Belediyesi daha yeşil bir Konak için 4.5 yılda ortalama 5 bin ağaç ve 1.5 milyon çalı ile mevsimlik bitki dikti. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ilçede şiddetli fırtına nedeniyle zarar gören 255 ağaca müdahale ederken, yaklaşık 74 bin ağaç da budandı.