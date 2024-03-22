Konak’ta kentsel dönüşüm güvencesi

BirGün EGE

Seçim çalışmalarına haftanın son gününde de devam eden CHP Konak Belediye Başkan Adayı Mimar Nilüfer Çınarlı Mutlu, İnönü Caddesi’nde esnaf turu yaptı. Mutlu, daha sonra Gültepeli yurttaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. CHP’li Mutlu, burada yaptığı konuşmasında kentsel dönüşüm konusunda yurttaşlara güvence verdi. Seçim çalışmalarına akşam saatlerinde de devam eden Mutlu, 19 Mayıs Mahallesi’nde ev ziyareti gerçekleştirdi.

İftar programında konuşan Mutlu, “Bu mübarek Ramazan akşamını evinizde, sokağınızda sizlerle birlikte geçirmek büyük mutluluk. Bize yüreğinizi, Gültepe’yi açtınız. 31 Mart akşamından itibaren sizlerle birlikte yol yürüyeceğiz, çok farkı bir Konak yaratacağız. Bu yolculukta bizimle olduğunuz için çok mutluyuz. Gece gündüz çalışarak bizi yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmasının devamında vatandaşlara kentsel dönüşüm konusunda güvence veren Mutlu, "Gültepe’nin dönüşüm sorunu en büyük önceliklerimiz arasında yer alıyor. Göreve geldiğimizde sizin de içinize sinen en kolay ve en hızlı şekilde dönüşümü başlatacağız. Genel Merkezimiz dönüşüm için beni görevlendirdi, Genel Başkanımız Özgür Özel ‘Git ve bunu çöz’ dedi. Hiç kimse yaşadığı mahallesinden ayrılmayacak. Sadece kentsel dönüşüm değil; sosyal, ekonomik ve kültürel dönüşüm de yapacağız. Parkınız da, gençlik merkeziniz de, sanat merkeziniz de olacak. Hâlâ doğalgazı olmayan mahalleler olduğunu biliyorum. Hem yerinde dönüşüm ve doğalgaz sorununu çözeceğiz. Bizde tebrik süreci olmayacak ilk günden işe başlayacağız. Her bir mahallenin sorunlarını çıkardım, 111 mahallede hangi sorun varsa hepsi elimde. Geldiğimiz gün size dokunmak istiyorum. Bizim işimiz gücümüz Konak ve halk" ifadelerini kullandı.