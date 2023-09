Konuk odamızdaki faşizm

Faşizmin sosyalizmin “s” sinden dahi haz etmediği daha doğrusu ürktüğü doğru da, her faşist hareketin yükselen sol hareketlere tepki olarak doğduğu her zaman doğru değil. Dünyada bugün etkin sosyalist hareket yok, ama her yanda faşizm denemeleri var!

A- A A+