‘Köstebek’ Buca’da kazıya başladı

Buca Metrosu’nda General Asım Gündüz İstasyonu’nda kurulumu tamamlanan tünel açma makinesi kazıya başladı. Başkan Tunç Soyer, “2025 yılının aralık ayında, o tünelin sonundaki ışığı göreceğiz” dedi.

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla inşa edeceği, Üçyol-Dokuz Eylül Üniversitesi Tınaztepe Kampusu-Çamlıkule arasında 13,5 kilometrelik hatta hizmet verecek Buca Metrosu çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Tunç Soyer, General Asım Gündüz İstasyonu’nda kurulumu tamamlanan ve kazı çalışmalarına büyük hız kazandıracak tünel açma makinesinin (TBM) startını verdi.

Beş yıl önce göreve başladığında “O metro Buca’ya gelecek” dediğini hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “O günü dün gibi hatırlıyorum. Kimse bunu başarabileceğimize inanmadı. ‘Bu kadar parayı nereden bulacak?’ diyenler oldu... Türlü hamlelerle İzmir’e bu devasa yatırımın gelmesini engellemek istediler... ‘Zamanında bunu bütün belediye başkanları vadetti ama olacak iş değil’ diyenler oldu... Peki, biz ne yaptık? İzmir için yüreğimizi ortaya koyduk. Yaşadığımız felaketlere, pandemiye ve ekonomik krize rağmen hiçbir zaman yılmadık. Koşullar ne kadar zor olursa olsun mazeret değil, icraat ürettik. Ve bugün alnımız ak, başımız dik bir şekilde diyebiliyoruz ki: ‘Söz verdik, yaptık!’. O metroyu Buca’ya getireceğiz” dedi.

Buca Metrosu’nun fizibilitesi en yüksek metro yatırımlarından olduğunu hatırlatan Soyer, “Merkezi hükümetin tek bir kuruş desteği olmadan İzmir’e kazandırdığımız bu yatırım bir raylı sistem devrimidir. Bütün devrimler gibi bu devrim de büyük bir kararlılık ve yoğun bir çalışmanın eseri. Hiç kimseye müdana etmeden, boyun eğmeden... 7 gün 24 saat hizmet ilkesiyle çalışarak gerçekleştirdiğimiz bu devrimin tek bir kaynağı var. Bu şehre duyduğumuz hizmet aşkı. Yüksek kredi notumuz sayesinde Buca Metrosu için 4 yıl geri ödemesiz, 12 yıl vadeli 490 milyon euro yatırım finansmanı sağladık. Bu rakam ilk duyulduğunda devasa bir rakam gibi gelebilir. Fakat yaptığımız fizibilite çalışması şunu gösteriyor. Günde 400 bin vatandaşımızın kullanacağı Buca Metrosu yılda 45 milyon euro ciro yapacak. Bu ne demek biliyor musunuz? Metro hattımız işler vaziyete geldiğinde kredisini kendi kendine ödeyebilecek. Bu nedenle Buca Metrosu dünyada fizibilitesi en yüksek metro yatırımlarından biri. Dünya genelinde bir metronun kendi finansmanını karşılama süresi ortalama 30 yılken biz bunu yarı süresinde gerçekleştireceğiz. İzmir tarihinin en büyük yatırımını, bu büyük raylı sistem devrimini, kimsenin cebinden 1 kuruş çıkmadan gerçekleştireceğiz. Bu gurur bizim. Bu gurur İzmir’in” dedi.

“GECİKME OLMAYACAK”

Proje hakkında bilgi veren Soyer, Forbes Caddesi’nin girişine sayaç koyduklarını, 890 günden geriye saydığını söyleyerek, “Metromuz, İzmir’de trafiğin en yoğun olduğu bölgede, en kalabalık ilçemiz Buca’da sizlere derin bir nefes aldıracak. Buca’nın en uzak mahallesi Çamlıkule ile İzmir Körfezi arasındaki ulaşım süresi 15 dakikaya inecek. 13,5 kilometrelik Buca Metrosu’ndan günde 400 bin hemşehrimiz yararlanacak. Yani her 10 İzmirliden 1’i Buca Metrosu’nu kullanacak. Metromuz, ulaşımın en yoğun olduğu saatlerde 90 saniyede bir hareket edecek. Hat üzerinde her biri altı vagondan oluşan tam 20 tren seti çalışacak. Bugün ‘köstebek’ dediğimiz tünel sondaj makineleri TBM’ler yerin altına iniyor. 2025 yılının aralık ayında, o tünelin sonundaki ışığı göreceğiz. 90 metre uzunluğunda ve 6,5 metre çapında olan 2 TBM ile başlatacağımız tünel kazıları, önümüzdeki aylarda toplamda 4 TBM ile sürdürülecek. Şu anda bu şantiyede 500’den fazla emekçi 24 saat boyunca İzmir tarihinin en büyük yatırımını bitirmek için çalışıyor. Hedefleri metronun ilk etabı olan Üçyol Şirinyer arasını Haziran 2026’da tamamlamak. İlk etap bu olacak. Son teknolojiye sahip makinelerimiz ve özverili personelimiz sayesinde, Üçyol - Buca arasında tam 11 duraktan oluşan Buca Metrosu’nu hiçbir gecikme olmadan bitireceğiz” dedi. Raylı sistem yatırımları konusunda Ulaştırma Bakanlığı’nı eleştiren, Narlıdere ve Çiğli için müjde veren Başkan Soyer, “Bu şehirde Ulaştırma Bakanlığı’na ait tek bir ‘U’ harfi yok. Türkiye’de kendi metro hattını, sadece kendi imkânlarıyla yapan tek bir belediye var. İzmir Büyükşehir Belediyesi. Şu anda 3 ayrı hafif raylı sistemin inşaatı harıl harıl devam ediyor. Her birinde yüzlerce personelimiz alın teri döküyor. Önümüzdeki şubat ayında Cumhuriyet tarihine altın harflerle yazılacak iki büyük açılışımızı daha müjdelemek isterim. Narlıdere Metrosu ve Çiğli Tramvayı. İzmir’i demir ağlarla örme hedefimizin çok önemli iki ayağını oluşturan bu projeleri görev sürem içinde tamamlamanın gururunu yaşıyorum. Bu tarihi günde, sizlerin huzurunda bir kez daha söz veriyorum. İzmir’in bugüne kadar gasp edilen hakkını İzmir’e geri vereceğiz.