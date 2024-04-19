Köy Enstitüleri için Kuşadası’nda toplandılar

BirGün EGE

Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 84’üncü yıldönümünde Eğitim Sen Kuşadası, Kuşadası Sol Feminist Hareket, Kuşadası Kent Konseyi ve Kuşadası Belediyesi, İbramaki Sanat Galerisi’nde ortak bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte ziraat mühendisi ve Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt, Dr. Dilek Bulut ve Aysun Gezen konuşmacı olarak yer aldı.

Söyleşide, insan hak ve özgürlüklerinin, yurttaşlığın, bilimin, kamusallığın, demokrasinin ve Cumhuriyetin var olmasını mümkün kılan bir ilke olduğu, tartışmanın AKP’nin toplumu çekmek istediği kutuplaşma eksenine sıkıştırılmaması gerektiği vurgulandı ve laiklik mücadelesinin yükseltilmesi gerektiği ifade edildi. AKP iktidarına karşı nasıl bir eğitim ve toplum sorusuna yanıt verirken Köy Enstitüleri’nde yaşayan eşitlik, hak arama, yurttaşlık bilinci, insanın tüm yetilerini geliştirecek, ilgi ve yeteneklerini keşfetmesini sağlayacak eğitim anlayışı, birlikte yönetim, planlama gibi değerlerini hatırlamanın önemine değinildi.