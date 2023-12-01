Krizin etkilediği çiftçiye destek

Geçen eylül ayında çiftçilere verdiği sözü tutan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, iklim krizinden etkilenen çiftçilere budama çalışmalarından elde edilen toplam 500 ton kompost gübre dağıttı.

BirGün EGE

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Eylül ayında Gökçealan’da düzenlenen Osmancık Üzüm Şenliği’nde çiftçilere verdiği sözü tuttu. Belediyenin Park ve Bahçe Birimi’nde gerçekleştirilen budama çalışmalarından elde edilen 500 ton kompost gübre dağıtımını yapan Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, iklim krizi nedeniyle beklediği verimi alamayan Gökçealanlı çiftçilerin yüzü güldü.

Gökçealanlı üreticilerle bir araya gelen Ceritoğlu Sengel, “Gökçealan’da daha önce ürettiğimiz kompost gübreyi çiftçilerimizle buluşturacağımızı söylemiştik. Gökçealan’ın Osmancık üzümü coğrafi işaretini de aldı. Ne yazık ki geçtiğimiz sezon iklim krizi ve yüksek tonajlı yağmur sebebiyle üzüm konusunda üreticilerimiz ciddi zarar etti. Bu yüzden çiftçimize destek olalım dedik. Muhtarımızla birlikte bu sene ürettiğimiz bütün kompost gübreyi çiftçilerle buluşturmaya karar verdik. Toplam 500 ton kompost gübreyi 64 üreticimizle buluşturduk. Bu şekilde en azından verimliliklerinin artacağını ve bereketli bir sezon geçireceklerini düşünüyoruz.” dedi. Gökçealan Köyü Muhtarı Nazmi Tabak, Gökçealanlı çiftçiler adına Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’e teşekkür etti.Efes Selçuk Belediyesi olarak çiftçilere destek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Efes Tarlası Yaşam Köyü Koordinatörü Mustafa Kemal Özdalyan, “Geçtiğimiz sezon Gökçealanlı üzüm üreticilerimiz maddi zarara uğradı. Bu anlamda Efes Selçuk Belediyesi olarak Park ve Bahçeler Birimimizin yeşil atıklarından elde ettiğimiz kompost gübrelerimizi üreticilerimize destek olmak için ücretsiz olarak dağıttık.” dedi.

İklim krizinden dolayı üretimde sorun yaşadıklarını belirten Gökçealanlı çiftçi İbrahim Bircan, “Sağ olsun belediye başkanımız bu gübreyi hediye olarak bize verdi. Daha önce kullandık, güzel bir performans sağladı. Bunun için belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz.” diye konuştu. Bir diğer çiftçi Mehmet Özgür ise, “Ben bu gübreyi ilk defa kullanacağım ama köyde kullananlar çok. Kullananlar bundan memnun kaldıklarını söylediler. Toprağın organik madde ihtiyacının bu gübre sayesinde karşılanacağına inanıyoruz.” dedi. Kompost gübre dağıtımından duyduğu memnuniyeti ifade eden Yusuf Ceylan, “Sosyal belediyeciliğin bizlere verdiği nimetlerden faydalanıyoruz. Tüm yetkililere, başkanımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Demek ki yalnız değiliz.” dedi.