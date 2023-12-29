Küçük üreticiye destek

BirGün EGE

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin küçük üreticiyi kalkındırma hedefi doğrultusunda Seferihisar’daki 19 üreticiye 72 küçükbaş hayvan dağıtıldı.

Seferihisar’ın yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2019 – 2023 arasında İzmir’in kırsalındaki 243 mahallede, bin 168 üreticiye 4 bin 562 küçükbaş hayvan dağıttı. Kırsaldaki küçük üreticiye umut olan küçükbaş hayvanların sayısı yavrularla birlikte 10 bini geçti. Küçükbaş hayvan dağıtımıyla küçük üreticiye yaklaşık 18 milyon liralık destek sağlandı.