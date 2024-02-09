Kuşadası 7 kat daha yeşil

Doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası’nda, Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalarla son 5 yılda yeşil alan miktarı 7 kat arttı.

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi’nin 2019 yılından beri kentte 140 noktada yürüttüğü çalışmalarla kazandırılan 340 bin 706 bin metrekarelik park ve yeşil alanlar, sahip oldukları temaları ve doğayla uyumlu modern peyzaj tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından 5 yılda Kuşadası’na 400 milyon 296 bin liralık yatırımla 340 bin 706 metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı. Ekipler tarafından yürütülen çalışmalarla 231 bin 891 metrekarelik alanı kapsayan 77 noktaya yeni park ve yeşil alanlar yapıldı. 108 bin 815 metrekarelik alanı kapsayan 63 noktada ise mevcut park ve yeşil alanlar bütünüyle yenilenerek kullanıma açıldı. Böylece son 5 yılda Kuşadası’na 400 milyon 296 bin liralık yatırımla 340 bin 706 metrekarelik yeni park ve yeşil alan kazandırıldı.

12 BİN AĞAÇ DİKİLDİ

“Yemyeşil bir Kuşadası” hedefiyle çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi tarafından 2019 yılından bu yana 250'si yılın 6 ayı açan mor çiçekleriyle bulunduğu bölgeye büyük renk ve estetik katan tropikal jakaranda ağacı olmak üzere, toplam 12 bin ağaç dikildi. Öte yandan inşaat çalışmaları nedeniyle kesilmesi gündeme gelen ağaçlara yeniden yaşama şansı veren Kuşadası Belediyesi, bugüne kadar aralarında asırlık zeytinlerin de bulunduğu 700’ün üzerinde ağacı kesilmekten kurtararak yapımını tamamladığı parklara nakletti. Parkların peyzajı ile bütünleşen ağaçlar kısa süre içerisinde yeni yerlerine alışarak yaşamlarını sağlıklı bir biçimde sürdürmeye başladı.

PARKLAR HEPİMİZİN

Sokak hayvanlarını kent yaşamının ayrılmaz bir parçası olarak gören Kuşadası Belediyesi, 5 yıl boyunca kente kazandırdığı yeşil alanlarda can dostlarını da unutmadı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yeni yapılan ve bakıma alınan parklara kedi ve köpek evleri ile mama ve su kapları yerleştirildi. Bakımları ve temizlikleri düzenli olarak Kuşadası Belediyesi ekipleri tarafından yapılan kedi ve köpek evleri ile mama ve su kapları sayesinde parklar sokak hayvanları için de yuva oldu.