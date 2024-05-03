Kuşadası Belediyesi 2 bin kişiye iş sağladı

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi, kentte nitelikli personel ihtiyacı olan işletmelerle iş arayanları aynı çatı altında buluşturmak için 2019 yılında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kuşadası Hizmet Merkezi ile protokol imzalayarak İşlendirme Ofisi’ni kurdu. Kentte ekonomiye ve istihdama önemli katkı sunan merkez tarafından bugüne kadar 2 bin 56 kişiye iş imkânı sağlandı.

Başta turizm olmak üzere birçok farklı sektörde işverenler ile iş arayanlar arasında köprü kuran merkezde, yapılan başvurular önce kayıt altına alınıyor. Daha sonra iş arayan kişilerin yaş, eğitim ve mesleki durumlarına bakılarak tasnif edilen başvurular, İŞKUR ile birlikte ortak bir veri tabanında saklanıyor. Böylece iş arayan herkese İŞKUR tarafından bir danışman atanması sağlanıyor. Türkmen Mahallesi Gençlik Caddesi, Şehit Kaya Aldoğan Anadolu Lisesi’nin hemen karşısında bulunan merkez, hafta içi 08.30-17.30 saatleri arasında hizmet veriyor.