Kuşadası Belediyesi tarihe ışık tutuyor

BirGün EGE

Kentin tarihi ve kültürel değerlerini korumak, gelecek kuşaklara aktarmak ve turizme kazandırmak amacıyla çalışma yapan Kuşadası Belediyesi, Hacıfeyzullah Mahallesi Kemer Caddesi üzerinde bulunan tarihi su kemerinde restorasyon ve aydınlatma çalışması başlattı. Osmanlı döneminde Kuşadası’nın su ihtiyacını karşılamak için inşa edilen tarihi su kemeri, Aydın Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden alınan izin doğrultusunda, Kuşadası Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Aydın Müze Müdürlüğü denetiminde uzman restoratörlerden oluşan bir ekip tarafından tarihi dokusuna uygun olarak yenileniyor.

Kuşadası Belediyesi, restorasyon işleminin yanı sıra, tarihi su kemerinin surları ile çevresindeki 13 bin metrekarelik yeşil alanda peyzaj ve aydınlatma çalışması da yürütüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından bölgenin tarihi dokusuna uygun olarak gerçekleştirilecek peyzaj düzenlemesinin ardından yapılacak aydınlatma ile tarihi su kemeri ve çevresi estetik bir görünüme kavuşacak.