Kuşadası sakinlerini çok güzel günler bekliyor

BirGün EGE

Tüm Türkiye’de yerel seçim heyecanı yaşanırken Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, farklı mahallelerde ikamet eden hemşehrileri ile buluşmayı sürdürüyor. 5 yıllık görev süresi boyunca her fırsatta kent sakinleri ile bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinleyen Günel, ziyaret ettiği her yerde büyük bir sevgi ve ilgiyle karşılanıyor.

Son olarak Hacıfeyzullah Mahallesi’nde yer alan Tepe Sokak sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ömer Günel, hemşehrilerine güzel haberler verdi. Eski belediye hizmet binasının bulunduğu alanda yapımına başlanan Lütfi Suyolcu Kent Meydanı ile toprak sahada yapılacak olan Kuşadası Yaşam Kültür ve Spor Merkezi projelerinin 2025 turizm sezonuna kadar tamamlanacağını ifade eden Başkan Ömer Günel “Kuşadası’nı çok güzel günler bekliyor. 2025 turizm sezonuna cıvıl cıvıl gireceğiz” dedi.

Kesedağı’nda bulunan Atatürk heykeli ile civarının yenileneceğinin müjdesini de veren Başkan Ömer Günel “Kuşadası’nın en güzel manzaralarından birisine sahip olan Kesedağı’nı yeniden düzenleyerek bir mesire alanı olarak kentimize kazandıracağız” diye konuştu. Kuşadası’nda önümüzdeki dönemde de hizmet çağının devam edeceğini belirten Başkan Ömer Günel “Sizlerin desteğiyle kentimizi hep beraber ileriye, daha güzel bir geleceğe taşıyacağız” dedi.