Kuşadası’nda beslenme çantaları dolu dolu

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi, yüksek enflasyon rakamları nedeniyle zor günler geçiren hemşehrilerini yalnız bırakmıyor. Bu kapsamda Başkan Ömer Günel öncülüğünde 6-14 yaş arası ilk ve ortaokul öğrencilerinin ara öğün ihtiyacını karşılamak amacıyla geçen eğitim-öğretim yılında yaşama geçirilen beslenme çantası desteği bu yıl da devam ediyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocukları için hazırlanan ve içerisinde çiğ kuruyemiş, mevsim meyveleri, meyve suyu, su, süt ve sandviç ekmeğinin yer aldığı beslenme çantaları her hafta düzenli olarak belirlenen ailelere ulaştırılıyor. Veliler, belirlenen noktalara gelerek beslenme çantalarını Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü görevlilerinden teslim alıyor. Ekonomik krizin etkilerini hafifletmek ve gelişme çağındaki çocukların dengeli beslenme ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen beslenme çantası desteğinden yararlanmak isteyen aileler, başvurularını beslenmecantasi.kusadasi.bel.tr adresi veya 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla yapabiliyor.