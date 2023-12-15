Kuşadası’nda sıcak destek

BirGün EGE

Kuşadası Belediyesi, ihtiyaç sahibi aileler için soğuk kış günlerinde yaptığı odun ve kömür yardımından sonra şimdi de soba dağıtımına başladı. Sobalarını teslim alan aileler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Ekiplere eşlik eden Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Yardımlarımızı Güvercin Masa’ya yapılan başvurular ve muhtarlıklardan aldığımız bilgiler doğrultusunda belirlediğimiz ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz. Maddi açıdan zor durumdaki hemşehrilerimize birçok farklı alanda destek olmaya devam edeceğiz” dedi.